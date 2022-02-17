Байден: "Все признаки указывают на готовность России напасть на Украину"

Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остаётся "крайне высокой". Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами 17 февраля, подчеркнув, что двери для дипломатического разрешения ситуации остаются открытыми.

Ранее в четверг стало известно о высылке из Москвы заместителя американского посла в России Барта Гормана. Также поступила информация, что Россия передала США ответ на американские предложения по вопросам безопасности. Как сказал Байден, эти бумаги уже есть в его распоряжении, но он пока не может их прокомментировать, так как лично с ними ещё не ознакомился.

На просьбу оценить уровень угрозы, связанный с Украиной, Байден заявил, что российское нападение на эту страну возможно в следующие несколько дней. Американский президент отметил, что Россия пока не отводит свои войска от украинских границ, как утверждают в российском Минобороны, в этой связи, по словам Байдена, у Соединённых Штатов есть основания полагать, что Москва вовлечена в подготовку провокации, чтобы оправдать начало боевых действий в Украине. "Все признаки, о которых нам известно, указывают, что они готовы атаковать Украину", – сказал Байден.

С утра в четверг представители пророссийских сепаратистов на востоке Украины утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населённых пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили о десятках нарушений сепаратистами режима тишины, начиная c полуночи четверга.

Выступая на днях, Джо Байден заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих.

На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля, посвящённом обострению обстановки вокруг Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву чётко и ясно заявить всему мировому сообществу, что Россия не готовится напасть на Украину. По словам Блинкена, он отправил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой о личной встрече на будущей неделе.

За последние дни Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели два телефонных разговора – 12 и 15 февраля.

На заседании Совбеза ООН Блинкен заметил, что Россия сейчас "ступает по пути войны", тогда как единственный ответственный путь, который позволит справиться с кризисом вокруг Украины, – это дипломатия. Блинкен тоже не исключил, что российские войска могут напасть на Украину в предстоящие дни, а боевой операции могут предшествовать в качестве предлога как фейковые, так и реальные атаки и кампания по дезинформации.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин, выступая в четверг на заседании Совбеза ООН, призвал западные СМИ и Запад в целом, как он сказал, перестать ставить себя в неловкое положение, спекулируя на теме мнимого вторжения России в Украину. Вершинин также упрекнул Украину в невыполнении Минских соглашений по Донбассу. "К сожалению, спустя семь лет у нас появляется все больше оснований полагать, что реализация Минского комплекса мер в планы наших украинских соседей по-прежнему не входит", – заявил российский дипломат.

О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, и другие источники. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на этой неделе после двухдневной встречи министров обороны стран – членов Североатлантического союза в Брюсселе, что Россия "имеет достаточно войск и возможностей для начала полномасштабного наступления на Украину с предупреждением в короткие сроки, или без него". "Это и делает ситуацию столь опасной", – говорит глава НАТО.