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Байден: "Все признаки указывают на готовность России напасть на Украину"

Джо Байден

Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остаётся "крайне высокой". Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами 17 февраля, подчеркнув, что двери для дипломатического разрешения ситуации остаются открытыми.

Ранее в четверг стало известно о высылке из Москвы заместителя американского посла в России Барта Гормана. Также поступила информация, что Россия передала США ответ на американские предложения по вопросам безопасности. Как сказал Байден, эти бумаги уже есть в его распоряжении, но он пока не может их прокомментировать, так как лично с ними ещё не ознакомился.

На просьбу оценить уровень угрозы, связанный с Украиной, Байден заявил, что российское нападение на эту страну возможно в следующие несколько дней. Американский президент отметил, что Россия пока не отводит свои войска от украинских границ, как утверждают в российском Минобороны, в этой связи, по словам Байдена, у Соединённых Штатов есть основания полагать, что Москва вовлечена в подготовку провокации, чтобы оправдать начало боевых действий в Украине. "Все признаки, о которых нам известно, указывают, что они готовы атаковать Украину", – сказал Байден.

С утра в четверг представители пророссийских сепаратистов на востоке Украины утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населённых пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили о десятках нарушений сепаратистами режима тишины, начиная c полуночи четверга.

Выступая на днях, Джо Байден заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих.

На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля, посвящённом обострению обстановки вокруг Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву чётко и ясно заявить всему мировому сообществу, что Россия не готовится напасть на Украину. По словам Блинкена, он отправил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой о личной встрече на будущей неделе.

За последние дни Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели два телефонных разговора – 12 и 15 февраля.

На заседании Совбеза ООН Блинкен заметил, что Россия сейчас "ступает по пути войны", тогда как единственный ответственный путь, который позволит справиться с кризисом вокруг Украины, – это дипломатия. Блинкен тоже не исключил, что российские войска могут напасть на Украину в предстоящие дни, а боевой операции могут предшествовать в качестве предлога как фейковые, так и реальные атаки и кампания по дезинформации.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин, выступая в четверг на заседании Совбеза ООН, призвал западные СМИ и Запад в целом, как он сказал, перестать ставить себя в неловкое положение, спекулируя на теме мнимого вторжения России в Украину. Вершинин также упрекнул Украину в невыполнении Минских соглашений по Донбассу. "К сожалению, спустя семь лет у нас появляется все больше оснований полагать, что реализация Минского комплекса мер в планы наших украинских соседей по-прежнему не входит", – заявил российский дипломат.

О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, и другие источники. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на этой неделе после двухдневной встречи министров обороны стран – членов Североатлантического союза в Брюсселе, что Россия "имеет достаточно войск и возможностей для начала полномасштабного наступления на Украину с предупреждением в короткие сроки, или без него". "Это и делает ситуацию столь опасной", – говорит глава НАТО.

  • Москва планы вторжения неоднократно отрицала. А военное усиление вблизи Украины связывала с учениями и подчёркивала, что перемещение войск по своей территории – это исключительно внутреннее дело России.
  • Министерство обороны России 15 февраля объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений вблизи Украины в пункты постоянного базирования. Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск от границ с Украиной.
  • Глава МИД России Лавров заявил в начале недели о готовности Москвы продолжать диалог с Западом.

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