Глава "ДНР" объявил об эвакуации жителей в Ростовскую область

Глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин сообщил об организованном массовом выезде жителей региона в Ростовскую область. По словам Пушилина, договорённость о временном приёме достигнута с российским руководством. В первую очередь эвакуироваться будут женщины, дети и пожилые.

Последние два дня украинские военные и пророссийские сепаратисты в Донбассе вновь обвинили друг друга в стрельбе. По данным Киева, сепаратисты сегодня не менее 20 раз нарушили режим перемирия. Всего за прошедшие сутки Украина зафиксировала 60 нарушений.

В свою очередь представители самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" сообщили об обстрелах со стороны украинской армии и рассказали, что на их территории попали десятки мин и снарядов, жители некоторых населенных пунктов остались без света.

Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала на линии соприкосновения более пятисот взрывов и призывала обе стороны конфликта прекратить огонь.

Украинское МВД также заявило о диверсиях на линиях связи в Луганской и Донецкой областях у одного из крупнейших мобильных операторов. Несколько часов жители региона не могли звонить и выходить в интернет. На восстановление связи потребовалось несколько часов.

Наблюдатели называют столкновения в регионе самыми серьёзными с 2015 года. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал обстановку на линии фронта в Донбассе аномальной.

Новое обострение в регионе власти Украины назвали большой провокацией. В Москве заявили, что ситуация на Донбассе может воспламениться в любой момент.

Обострение происходит на фоне заявлений США и НАТО о возможном российском вторжении на украинскую территорию в предстоящие несколько дней. По оценкам Вашингтона, Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих и множество единиц армейской техники. Несмотря на утверждения Минобороны России, что российская сторона приступает к отводу части войск по завершении учений, западные союзники говорят, что пока не видят подтверждений этим заявлениям Москвы.

Россия все обвинения в агрессии по отношению к Украине отвергает. Вооружённый конфликт в Донбассе Москва называет внутриукраинским и утверждает, что Киев не соблюдает минские договорённости.

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