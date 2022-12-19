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СБУ возбудила дела против чиновника за восстановление подачи воды в Крым

Северокрымский канал в 2016 году, архив

Служба безопасности Украины сообщила об уголовном деле по статье о коллаборационизме против гражданина страны, организовывающего подачу пресной воды в аннексированный Крым. По вменённой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал: через него в регион с двумя миллионами жителей поступало 85 процентов пресной воды, используемой в питьевых целях и в сельском хозяйстве. В начале весны 2022, после захвата Херсонской области, российская армия получила контроль над каналом и возобновила подачу воды.

Как установило СБУ, бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра возглавил российское Государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области. Имя подозреваемого не называется, однако Херсонская областная прокуратура Украины уточняет, что речь идёт об Игоре Андриенко.

В 2021 году чиновник занимал должность Херсонского областного управления водных ресурсов. В январе он был задержан по подозрению в получении взятки. Из СИЗО он вышел под залог, сообщал сайт Ukr.net.

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