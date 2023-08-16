"Группа Вагнер" зарегистрировала юридическое лицо в Беларуси

В государственном реестре юридических лиц Беларуси появилась компания под названием "Группа Вагнер". Она зарегистрирована как образовательная организация. Однако её адрес совпадает с предполагаемым расположением в Беларуси наёмников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Выдержку из реестра приводит издание "Ротонда". Согласно ей, общество с ограниченной ответственностью "Группа Вагнер" было зарегистрировано 4 августа в райисполкоме Осиповичского района Могилёвской области.

Основной и единственной деятельностью компании заявлена образовательная. В реестре такая деятельность проходит под кодом 85590. Под этот код, уточняет "Ротонда", подпадают учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

После попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня и основатель ЧВК Евгений Пригожин, и авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявили, что части "Вагнера" будут передислоцированы в Беларусь. По многочисленным сообщениям СМИ, для них разбит палаточный лагерь именно в Осиповичском районе, рядом с уже существующей военной частью. По данным "Беларускі Гаюн", туда уже приехали не менее 11 колонн наёмников с военной техникой. Белорусские власти заявляли, что "вагнеровцы" будут заниматься обучением военнослужащих.

Сам Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси собственное юрлицо, заявленное как компания по управлению имуществом.