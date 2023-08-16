"Группа Вагнер" зарегистрировала юридическое лицо в Беларуси

В государственном реестре юридических лиц Беларуси появилась компания под названием "Группа Вагнер". Она зарегистрирована как образовательная организация. Однако её адрес совпадает с предполагаемым расположением в Беларуси наёмников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Выдержку из реестра приводит издание "Ротонда". Согласно ей, общество с ограниченной ответственностью "Группа Вагнер" было зарегистрировано 4 августа в райисполкоме Осиповичского района Могилёвской области.
Основной и единственной деятельностью компании заявлена образовательная. В реестре такая деятельность проходит под кодом 85590. Под этот код, уточняет "Ротонда", подпадают учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.
После попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня и основатель ЧВК Евгений Пригожин, и авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявили, что части "Вагнера" будут передислоцированы в Беларусь. По многочисленным сообщениям СМИ, для них разбит палаточный лагерь именно в Осиповичском районе, рядом с уже существующей военной частью. По данным "Беларускі Гаюн", туда уже приехали не менее 11 колонн наёмников с военной техникой. Белорусские власти заявляли, что "вагнеровцы" будут заниматься обучением военнослужащих.
Сам Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси собственное юрлицо, заявленное как компания по управлению имуществом.
- Приезд ЧВК "Вагнер" в Беларусь вызвал опасения граничащих с Беларусью Польши, Латвии и Литвы, которые рассматривают это как угрозу военного вторжения или диверсий на их территориях.
- 23 июля Александр Лукащенко заявил, что "вагнеровцы" хотели бы "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув". Впоследствии он назвал своё высказывание шуткой.
- 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 наёмников "Вагнера" находящихся в Беларуси, переброшены к границам Польши и Литвы, в район так называемого Сувалкского коридора - территории, соединяющей Польшу и Литву и отделяющей Беларусь от Калининградской области России.
- Польша, Латвия и Литва усиливают охрану своих границ с Беларусью, закрывают часть погранпереходов и увеличивают военное присутствие там.
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