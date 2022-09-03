Путин посмертно наградил за отвагу лидера ОПГ, погибшего в Украине

Заключенный из российской колонии Иван Непаратов, отбывавший 25 лет за убийство, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, был посмертно награжден Владимиром Путиным медалью за отвагу. Об этом сообщает Gulagu.net.
Ранее Непаратов заключил контракт с ЧВК "Вагнера" и после 12 лет в колонии отправился воевать на восток Украины, пишет TheInsider, публикуя документы заключённого. Погиб Непаров, согласно справке о смерти, 5 августа в районе Бахмута Донецкой области от "огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы".
16 августа Владимир Путин посмертно Непаратова "за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции".
Иван Непаратов был известен как главарь бандитской группировки из подмосковного Сергиева Посада. По версии следствия, в 2009-2010 годы он, вместе с сообщниками, убил пятерых людей. Непаратова также обвинили в незаконном хранении оружия, вымогательстве и мошенничестве.
- По подсчётам издания "Вёрстки" и фонда "Русь сидящая", к середине августа представители "ЧВК Вагнера" побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Вербовщики предлагали заключённым вступить в ряды наёмников и отправиться воевать в Украину. За это они обещали ежемесячную зарплату в 200 тысяч рублей и помилование через полгода.
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