Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и российскую армию со взятием Бахмута

Президент России Владимир Путин признал взятие под контроль Бахмута. Его пресс-служба сообщила об этом в ночь на воскресенье. Путин поздравил подразделения ЧВК "Вагнер" и российских вооружённых сил и пообещал государственные награды всем отличившимся.

При этом в поздравлении президента на первом месте упоминаются "штурмовые отряды "Вагнер", и лишь потом - "военнослужащие подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов" (цитата по ТАСС). Ранее и Путин, и Министерство обороны России предпочитали избегать названий частных военных компаний, воюющих в Украине, и называть их наёмников "добровольцами".

Минобороны России использовало ту же формулировку. "В результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артёмовск", (прежнее название Бахмута, которое использует российская сторона - РС) - объявило министерство около полуночи с 20 на 21 мая. Основатель и командующий ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии его частями Бахмута ещё около полудня 20 мая.

Украинская сторона пока не дала официальных комментариев о положении в Бахмуте. Последний комментарий замминистра обороны Украины Анны Маляр был опубликован в середине дня субботы. Маляр сообщала о "критическом" положении ВСУ в городе и о том, что украинские военные "контролируют определённые промышленные и инфраструктурные объекты" в нём. В сводке Генштаба Украины на утро воскресенья упомянуто, что "На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, не прекращаются бои за город Бахмут".