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Попавший в сеть документ Пентагона рассказал о предложении Пригожина Киеву раскрыть позиции российских военных

RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT-WAGNER Yevgeny Prigozhin

Один из попавших в сеть в ходе масштабной утечки документов Пентагона утверждает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал передать украинской разведке информацию о позициях российских военных в обмен на отход ВСУ от Бахмута. Об этом пишет газета The Washington Post.

В документе утверждается, что Пригожин передал своё предложение в январе через контакты в украинской военной разведке. Два украинских источника подтвердили журналистам, что россиянин контактировал с разведслужбой. Один из них утверждает, что Киев отклонил предложение, так как не доверяет вагнеровцам.

Ещё в одном документе, составленном, как утверждается, на основе разведывательной информации США, утверждает, что Пригожин лично встречался с офицерами украинской военной разведки в Африке. Утверждается, что на одной из встреч он рассказывал о нехватке боеприпасов у российских войск и рекомендовал ВСУ начать наступление на Крым.

Пригожин саркастично прокомментировал этот фрагмент в своём телеграме: "нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб, мы до сих пор с [главой украинской военной разведки Кириллом] Будановым находимся в Африке," — сказал он в голосовом сообщении. Россия на запрос The Washington Post не ответила, как и украинская военная разведка. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил газете контакты с Пригожиным.

Россия и Украина ведут бои за Бахмут с августа 2022 года, с середины месяца наступление в городе ведётся, преимущественно, силами ЧВК "Вагнер". Военные аналитики отмечают относительно высокую боеспособность наёмников по сравнению с регулярными российскими войсками, однако захватить город им так и не удалось.

Сообщается о значительных потерях вагнеровцев и ВСУ в городе. Весной 2023 года Пригожин дважды заявлял, что отведёт наёмников из зоны боевых действий из-за конфликта с министерством обороны. Он утверждал, что ЧВК потеряла боеспособность в ходе штурма города.

Документы Пентагона, в том числе о боях в Украине, были слиты в сеть сотрудником разведподразделения ВВС Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джеком Тейшейрой. Их подлинность не подтверждена Белым домом, в России заявляли, что часть документов может содержать дезинформацию.

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