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Путин предложил попавшим под санкции компаниям прийти в Крым

Портреты Владимира Путина в Симферополе

Президент России Владимир Путин предложил попавшим под санкции компаниям выйти на рынок в аннексированный Крым. С 2014 года на полуострове из-за угрозы санкций не работал крупный российский бизнес и государственные компании, включая РЖД и Сбербанк.

На совещании по развитию Крыма и Севастополя российский президент заявил, что введённые против страны ограничения "не только создают проблемы, но и открывают новые возможности", цитирует его ТАСС. В качестве примера он привёл государственный Промсвязьбанк, который должен начать работу в аннексированном регионе "как можно шире и быстрее".

Крым был аннексирован Россией по результатам референдума на полуострове в марте 2014 года. Он был проведён в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты региона были взяты под контроль российскими войсками. Украина и большая часть стран мира не признают это голосование и его итоги.

Россия требует признания Украиной потери Крыма на переговорах об остановке войны 2022 года. 17 марта пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков уточнил, что никаких договорённостей между сторонами не достигнуто.

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