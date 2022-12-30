Путин пригласил Си в Россию обсудить военное сотрудничество

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу провели переговоры по видеосвязи. В частности, Путин заявил, что весной ожидает официального визита Си Цзиньпина в Москву, чтобы обсудить перспективы военного сотрудничества Китая и России.
Российский президент выступил с критикой стран Запада, которые экономически и политически изолировали Россию из-за её вторжения в Украину, и выразил намерение укреплять связи с Китаем.
Си Цзиньпин, однако, в разговоре с Путиным не подтвердил своего согласия на визит в Москву.
- Неделю назад газета The Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более прочные связи с Россией в экономике. Издание связывает решение с тем, что китайский политик с молодости очарован российской культурой.
- 21 декабря с визитом в Китае был заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В Пекине он встретился с Си Цзиньпином. 26 декабря стало известно о назначении Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было.
- В ноябре этого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарём на ХХ съезде правящей Коммунистической партии Китая. Это уже его третий срок на посту лидера КПК. Со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на посту главы партии. В 2018 году это ограничение было отменено по инициативе Си Цзиньпина.
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