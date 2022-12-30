Путин пригласил Си в Россию обсудить военное сотрудничество

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу провели переговоры по видеосвязи. В частности, Путин заявил, что весной ожидает официального визита Си Цзиньпина в Москву, чтобы обсудить перспективы военного сотрудничества Китая и России.

Российский президент выступил с критикой стран Запада, которые экономически и политически изолировали Россию из-за её вторжения в Украину, и выразил намерение укреплять связи с Китаем.

Си Цзиньпин, однако, в разговоре с Путиным не подтвердил своего согласия на визит в Москву.