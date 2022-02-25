Президент России Владимир Путин призвал украинских военных к перевороту и взятию власти в Киеве. По его словам, Москве будет проще договориться о мире с армией, чем с действующими законными органами.

Заявление прозвучало на второй день полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины. Россия, сконцентрировав у украинской границы не менее 150 тысяч человек, начала наступление с севера, востока и юга Украины. Захвачены несколько небольших городов, бои начались в пригородах Киева, на входе в Херсон, сообщается о блокировании Чернигова.

Утром 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал президента России Владимира Путина к мирным переговорам. Организовать площадку для встречи предложил Александр Лукашенко, которого многие страны мира, в том числе Украина, не признают легитимным белорусским президентом.

Днём пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее он уточнил, что Путин созвонился с Лукашенко, чтобы обсудить эту тему, передаёт "Интерфакс". Китайский телеканал CCTV днём сообщил, что к переговорам стороны призвал также председатель КНР Си Цзиньпин.