Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Путин против Украины. Кремль может проиграть войну. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 47-й недели 2021 года

Военные маневры вокруг Украины. Искусственный хаос – главное оружие Владимира Путина. Запад предупреждает Москву, вторжение на чужую территорию чревато последствиями. Кремль отрицает наличие агрессивных планов. Чем отличается нынешнее перемещение российских войск на границе с Донбассом от прежних? Готов ли Кремль еще больше поднять градус гибридной войны с Америкой и Европой?

Народ против QR-кодов и ковидной сегрегации. Социальные бунты в регионах, падение рейтинга Владимира Путина.

Путин уволил главу ФСИН. Пытки закончатся? Как выжить в зоне под прессом карательной системы?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Андреем Пионтковским, политиком Францем Клинцевичем, военным аналитиком украинского Института стратегических исследований Николаем Белесковым и антропологом Александрой Архиповой.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG