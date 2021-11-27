Военные маневры вокруг Украины. Искусственный хаос – главное оружие Владимира Путина. Запад предупреждает Москву, вторжение на чужую территорию чревато последствиями. Кремль отрицает наличие агрессивных планов. Чем отличается нынешнее перемещение российских войск на границе с Донбассом от прежних? Готов ли Кремль еще больше поднять градус гибридной войны с Америкой и Европой?

Народ против QR-кодов и ковидной сегрегации. Социальные бунты в регионах, падение рейтинга Владимира Путина.

Путин уволил главу ФСИН. Пытки закончатся? Как выжить в зоне под прессом карательной системы?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Андреем Пионтковским, политиком Францем Клинцевичем, военным аналитиком украинского Института стратегических исследований Николаем Белесковым и антропологом Александрой Архиповой.

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