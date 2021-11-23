"Провокационное наращивание силы". Замгенсека НАТО – о границе РФ с Украиной

Украина оказалась фактически в кольце значительно разросшегося и укрепленного российского военного контингента у границы, говорят в НАТО. По информации американской разведки, переданной европейским союзникам по Североатлантическому союзу, удар по Украине может быть произведен по трем направлениям – непосредственно с российской территории через границу, из Крыма и через Беларусь.

Информация, переданная Вашингтоном в Европу, также содержит замечание, что США не могут судить, готов ли Кремль воплотить этот сценарий в жизнь. Скорее, в Кремле еще не приняли окончательного решения, пишет со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg.

Фотографии со спутника также подтверждают массированное скопление российских войск и наступательных вооружений вблизи границы с Украиной.

Аналогичные действия Россия предпринимала в марте этого года, заявляя, что в праве проводить учения на своей собственной территории. Весной часть личного состава и техники вернулись в места постоянной дислокации. Но, как утверждает разведка Украины, не все. Сейчас особые опасения вызывает то, что российское военное присутствие расширяется не только в Крыму и вблизи границы с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", но и практически по всему периметру Украины. Первые тревожные сигналы стали поступать после того, как Россия завершила совместные маневры с Беларусью в сентябре этого года, известные как "Запад 2021". Снимки со спутника показывают, например, усиленное военное присутствие в районе Елани в Смоленской области, в том числе частей, ранее дислоцировавшихся в Новосибирске.

О том, как эта информация воспринимается в НАТО, Румынская служба Радио Свобода беседовала с заместителем Генерального секретаря Североатлантического союза Мирчей Джоанэ.

– НАТО выражает озабоченность усилением российского военного присутствия на границе с Украиной. Есть ли какие-то конкретные шаги, которые НАТО собирается сделать?

– Давайте я для начала скажу, что мы обеспокоены, потому что мы видим необычное и крупное расширение российского военного присутствия вокруг Украины. И, если учитывать Крым, то надо говорить, что в Украине и вокруг Украины, поскольку мы по-прежнему рассматриваем и будем всегда рассматривать Крым как суверенную территорию Украины, незаконно оккупированную Российской Федерацией. Действия России сейчас крайне необычны. И если говорить об открытости и прозрачности действий, то, когда НАТО организовывает учения, то мы делаем это только для того, чтобы обеспечить готовность, чтобы удостовериться, что у нас есть совместимость войск и вооружений различных стран, что мы поддерживаем оборону и сдерживание на высшем уровне. Прозрачность и открытость очень важны. А российская сторона притворяется и заявляет, что они просто проводят какие-то учения на собственной территории. Это очень необычно, и мы убеждаем российскую сторону отказаться от военного наращивания, которое происходит практически по всему периметру Украины. Мы также полагаем, что надо провести деэскалацию. Генеральный секретарь [НАТО] выступил с публичным призывом, я также делаю его от имени союзников. Мы должны избежать риска ложных интерпретаций и эскалации. Повторю: НАТО является организацией для сдерживания угроз, и риторика, что НАТО представляет потенциальную угрозу для России, просто неверная. Но я также должен сказать, что мы полностью поддерживаем наших украинских партнеров и будем и дальше оказывать им политическую и практическую помощь. Мы также поддерживаем усилия международного сообщества найти дипломатическое решение затянувшейся проблеме восточной Украины, нормандский процесс, другие попытки международного сообщества сделать это. И, конечно, мы работаем с Европейским Союзом. НАТО и ЕС выступают с одних позиций, когда речь идет об Украине, о Республике Молдова, о Грузии. Они очень важные партнеры для НАТО, поэтому мы и обеспокоены необычным и порой провокационным наращиванием российского военного присутствия вокруг Украины.

– Насколько серьезна сейчас угроза российской военной агрессии против Украины? Может ли наращивание военных сил быть подготовкой к вторжению?

– Мы не можем комментировать гипотезы о том, что является причиной столь необычных действий Российской Федерации. Но есть, конечно, данные разведки. Мы делимся этими данными внутри союза. Мы пытаемся получить то, что называется «ситуационной осведомленностью», то есть уверенность, что у нас есть полная картина происходящего на месте. Но я не буду спекулировать на предмет того, что является причиной столь странных действий российских военных вокруг Украины.

"Необычная концентрация" на границе с Украиной. Ноябрь 2021 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки района вокруг города Ельня в Смоленской области. По данным издания, дополнительные войска включают 1-ю гвардейскую танковую армию, которую якобы начали перебрасывать в район Ельни ещё в конце сентября. Помимо Смоленской области войска 1-й гвардейской танковой армии дислоцированы в Московской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областях, откуда и поступает подкрепление в район Ельни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикацию Politico некачественным вбросом, не заслуживающим внимания.

издание Politico опубликовало спутниковые снимки района вокруг города Ельня в Смоленской области. По данным издания, дополнительные войска включают 1-ю гвардейскую танковую армию, которую якобы начали перебрасывать в район Ельни ещё в конце сентября. Помимо Смоленской области войска 1-й гвардейской танковой армии дислоцированы в Московской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областях, откуда и поступает подкрепление в район Ельни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикацию Politico некачественным вбросом, не заслуживающим внимания. Одновременно опубликован анализ британского издательства Jane's, специализирующегося на военной тематике, который показывает, что в районы Брянска и Курска была переброшена 4-я танковая дивизия России. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками, утверждают специалисты Jane's.

15 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что Россия проводит "необычное наращивание" вооружений и вооруженных сил на границе, и подчеркнул, что Кремль "и прежде был готов использовать военный потенциал для осуществления агрессивных действий против Украины".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что Россия проводит "необычное наращивание" вооружений и вооруженных сил на границе, и подчеркнул, что Кремль "и прежде был готов использовать военный потенциал для осуществления агрессивных действий против Украины". 17 ноября вашингтонский Центр стратегических и международных исследований опубликовал анализ спутниковых снимков района города Ельня в 250 километрах по прямой от границы России с Украиной. Анализ показывает, что в этом районе использование военных складов и количество расквартированных войск увеличилось на 17 процентов. В Ельне расквартирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Однако в последнее время к ней добавились техника и персонал 41-й общевойсковой армии, приписанной к Центральному военному округу – Поволжье, Урал и часть Сибири. Вооружение включает в себя танки Т-80У, самоходные артиллерийские гаубицы 2С1 и самоходные артиллерийские установки Мста-С, боевые машины пехоты, установки "Град", реактивные системы залпового огня "Буратино", баллистические ракетные комплексы "Искандер", ракеты класса "земля – воздух", передвижные артиллерийские установки и вспомогательные транспортные средства к ним.

вашингтонский Центр стратегических и международных исследований опубликовал анализ спутниковых снимков района города Ельня в 250 километрах по прямой от границы России с Украиной. Анализ показывает, что в этом районе использование военных складов и количество расквартированных войск увеличилось на 17 процентов. В Ельне расквартирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Однако в последнее время к ней добавились техника и персонал 41-й общевойсковой армии, приписанной к Центральному военному округу – Поволжье, Урал и часть Сибири. Вооружение включает в себя танки Т-80У, самоходные артиллерийские гаубицы 2С1 и самоходные артиллерийские установки Мста-С, боевые машины пехоты, установки "Град", реактивные системы залпового огня "Буратино", баллистические ракетные комплексы "Искандер", ракеты класса "земля – воздух", передвижные артиллерийские установки и вспомогательные транспортные средства к ним. 19 ноября газета New York Times сообщила, что американские разведслужбы предупредили союзников по НАТО о возможной российской военной акции против Украины, заметив, что времени на реакцию у европейских союзников будет очень мало. Американские и британские разведслужбы, написала газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти пророссийского правительства.

газета New York Times сообщила, что американские разведслужбы предупредили союзников по НАТО о возможной российской военной акции против Украины, заметив, что времени на реакцию у европейских союзников будет очень мало. Американские и британские разведслужбы, написала газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти пророссийского правительства. 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию Military Times, что Россия сконцентрировала вблизи границы с Украиной более 92 тысяч военнослужащих. Буданов предположил, что нападение может сопровождаться авиаударами, десантными операциями в Одессе и Мариуполе, также может быть задействована бронетехника, в том числе с территории Беларуси. С наступлением стабильных морозов риск вторжения, по данным украинских военных, возрастет.

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию Military Times, что Россия сконцентрировала вблизи границы с Украиной более 92 тысяч военнослужащих. Буданов предположил, что нападение может сопровождаться авиаударами, десантными операциями в Одессе и Мариуполе, также может быть задействована бронетехника, в том числе с территории Беларуси. С наступлением стабильных морозов риск вторжения, по данным украинских военных, возрастет. 22 ноября агентство Bloomberg подтвердило со ссылкой на несколько источников, что американская разведка поделилась информацией с союзниками по НАТО в Европе. В информации содержится сценарий возможной операции против Украины с использованием территории Крыма, прямого вторжения через государственную границу Украины и вторжения через Беларусь. В ней могут быть задействованы около 100 батальонов общей численностью около 100 тысяч военнослужащих, способных контролировать большую территорию и готовых к потенциально длительной оккупации. Вместе с тем, подчеркивает издание, США не заявляют, что вторжение неизбежно последует.

– Президент России Путин назвал учения НАТО в Черном море "серьезным вызовом для России". Как вы на это ответите?

– Наши действия и наши послания весьма просты. Все, что мы делаем в районе Черного моря или на восточном фланге НАТО, носит чисто оборонительный и абсолютно открытый характер. Так что никаких сюрпризов в том, что мы патрулируем воздушное пространство, что у нас есть морское присутствие в Черном море и других регионах, нет. Мы делаем это, потому что у нас в Черном море – раз уж вы спрашиваете о Черном море – есть три члена союза: Румыния, Болгария и Турция, а также два очень важных партнера – Украина и Грузия. Так что вполне законно, что мы – опять-таки открыто и в целях обороны – делаем то, что должны делать. В конце концов, это не НАТО оккупировала Крым или вторглась в восточную Украину. Так что все, что мы делаем с 2014 года, носит чисто оборонительный характер, это сдерживание и оборона, что мы и должны делать, будучи при этом осторожными, чтобы это не выглядело, как провокация, и не давая повода для ложных интерпретаций. Так что заявления Москвы зачастую делаются только чисто на публику.

– Россия претендует на территориальные воды Крыма. Как это влияет на стратегию НАТО в Черном море?

– Мы не признали и никогда не признаем незаконную и аморальную аннексию Крыма. Это абсолютно нормальная позиция. Помните, много десятилетий назад, задолго до того, как НАТО начала расширяться после падения коммунизма, Запад не признавал нелегальной аннексии Балтийских государств Советской Россией. Так что это для нас стандартная политика. Именно поэтому для нас столь важна свобода навигации и морского сообщения в Черном, а также в Азовском морях. И именно поэтому в том, что касается присутствия кораблей НАТО в Черном море, то мы полностью соблюдаем международное право и международные нормы безопасного и свободного прохода судов в международных водах, не только в Черном море.

Инциденты с российскими военными в Черном море в 2021 году За 2021 год в мире произошел 21 крупный инцидент с участием российских военных. Западные военные и аналитики называют их провокациями. Пять из них зафиксированы в Черном море и пять – в Балтийском. Пять провокаций в Черном море: 31 января российский Су-24 опасно снизился и пролетел в непосредственной близости от американского эсминца "Дональд Кук". 23 июня сторожевой корабль ФСБ России открыл предупредительный огонь в сторону британского эсминца "Дефендер" неподалёку от берега аннексированного Крыма. Рядом с кораблём были сброшены бомбы с армейского Су-24. Маршрут корабля, вероятнее всего, отклонился в воды у побережья Крыма, которые Россия считает своими. Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. По словам находившегося на корабле журналиста Би-би-си Джонатана Била, в ходе миссии возле Крыма вокруг эсминца были зафиксированы порядка 20 российских самолетов и несколько кораблей, один из которых приближался к эсминцу Королевского флота на расстояние 100 метров.

сторожевой корабль ФСБ России открыл предупредительный огонь в сторону британского эсминца "Дефендер" неподалёку от берега аннексированного Крыма. Рядом с кораблём были сброшены бомбы с армейского Су-24. Маршрут корабля, вероятнее всего, отклонился в воды у побережья Крыма, которые Россия считает своими. Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. По словам находившегося на корабле журналиста Би-би-си Джонатана Била, в ходе миссии возле Крыма вокруг эсминца были зафиксированы порядка 20 российских самолетов и несколько кораблей, один из которых приближался к эсминцу Королевского флота на расстояние 100 метров. 24 июня королевский флот Нидерландов подтвердил, что его фрегат "Эвертсен" подвергся провокации. Российские самолеты устроили имитацию атаки, а также подавили системы связи корабля. По заявлению министра обороны Нидерландов, российские самолеты пролетали над фрегатом с 15:30 до 20:30. С российской стороны ответили, что хотели предупредить его приближение к Керченскому проливу.

королевский флот Нидерландов подтвердил, что его фрегат "Эвертсен" подвергся провокации. Российские самолеты устроили имитацию атаки, а также подавили системы связи корабля. По заявлению министра обороны Нидерландов, российские самолеты пролетали над фрегатом с 15:30 до 20:30. С российской стороны ответили, что хотели предупредить его приближение к Керченскому проливу. 5 августа российский военный самолет залетел в воздушное пространство НАТО. По тревоге были подняты в воздух истребители "Тайфун", находящиеся в составе сил быстрого реагирования Евроатлантического союза в Румынии. При приближении самолетов НАТО российский нарушитель покинул воздушное пространство союза.

российский военный самолет залетел в воздушное пространство НАТО. По тревоге были подняты в воздух истребители "Тайфун", находящиеся в составе сил быстрого реагирования Евроатлантического союза в Румынии. При приближении самолетов НАТО российский нарушитель покинул воздушное пространство союза. 17 августа произошел аналогичный инцидент с истребителем Су-24, который вошел в зону полетов аэропорта Бухареста. На этот раз "Тайфуны" были высланы на перехват нарушителя, поскольку российский истребитель не представил план полета, не отвечал на вопросы румынских диспетчеров и тем самым представлял угрозу безопасности полетов в этом регионе. Что касается Балтийского моря, то наиболее яркое происшествие произошло 8 июля. Пресс-конференция с участием главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за российского военного самолёта над Балтийским морем.

– Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин является "куратором" того нападения на границу, которым командует Александр Лукашенко. В НАТО тоже рассматривают эти действия как часть гибридной войны, в которую вовлечена Россия?

– НАТО выступила с заявлением от имени всех 30 стран-участниц союза с поддержкой наших польских, литовских и даже латвийских друзей и союзников. Это явно агрессивная гибридная тактика – использовать мигрантов в качестве политического инструмента, чтобы дестабилизировать государство, являющееся членом НАТО и ЕС, как Польша и другие. Мы оказываем всяческую поддержку Польше и Литве, и мы знаем, да все знают, что это – часть нового арсенала инструментов гибридных атак, которые Беларусь использует против своих соседей. А зная тесные отношения и партнерство между Беларусью и Российской Федерацией, мы также понимаем, что это небезразлично и известно Москве.

– Возможен ли вариант ввода в действие 4 статьи устава НАТО как более сильное и конкретное действие?

– Наши союзники не просили нас ввести в действие 4 статью. По Вашингтонскому договору о ее вводе в действие должны просить союзники, у которых есть определенное беспокойство, что их безопасности угрожают или что уже создалась ситуация непосредственной угрозы. Также нас не просили пока ввести в действие 5 статью устава НАТО [о коллективной обороне]. Так что на данный момент мы ограничимся совместным заявлением Североатлантического союза о том, что мы готовы помочь нашим союзникам, имеющим общую границу с Беларусью.

– Дипломатические отношения между НАТО и Россией находятся на самой низшей точке и продолжают ухудшаться в последние месяцы в связи с высылкой дипломатов. Есть ли какое-то решение, чтобы исправить ситуацию и выйти из этого тупика, с вашей точки зрения?

– Это очевидно, что отношения НАТО и России находятся на самой низкой черте со времен Холодной войны. И это отнюдь не входило в наши планы. Политика НАТО в отношении России основана на двойном подходе. Первая его составляющая – сдерживание и оборона, которая должна быть надежной, прочной, быстрой и неусыпной. Никого в НАТО ведь невозможно обвинить в том, что он нелегально аннексировал Крым и оккупировал восточную Украину, проводил многочисленные гибридные и кибернетические атаки, во всем том, что Россия делает в таком количестве стран и в таком количестве областей.

Но при всем этом вторая составляющая нашей политики [по отношению к России] – это также диалог. И мы его ценим. Конечно, мы вынуждены принимать решения, которые не основаны на политике. Они основаны на убедительной разведывательной информации о незаконной активности, о том, что некоторые члены российской делегации в НАТО занимались не тем, чем они должны были заниматься. В нашей реакции нет ничего политического, это просто самозащита. Мы сожалеем, что Россия решила приостановить работу военной миссии связи НАТО и закрыть информационного бюро НАТО в Москве. Мы будем продолжать – на политическом, то есть моем, уровне, на военном уровне, через наше военное командование, – пытаться вести диалог с российской стороной.

И посмотрите, все те вопросы, которые вы задавали мне в ходе этого интервью, показывают, сколько проблем вызывают беспокойство, потому что они создают риск непонимания, риск неправильной оценки. Именно поэтому диалог сейчас необходим больше, чем когда бы то ни было. Так что мы будем продолжать призывать Россию вернуться в Совет НАТО–Россия, в тот формат общения, который мы установили в Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Организацией Североатлантического договора и Российской Федерацией многие годы назад. Пока Россия не принимает наши приглашения к диалогу, но мы надеемся, что они поймут ценность надежного, открытого и честного разговора с НАТО, – отметил в интервью Радио Свобода заместитель Генерального секретаря Североатлантического союза Мирча Дан Джоанэ.