Путин пережидает войну

Владимир Зеленский убежден, что помощь США - это шанс на победу в войне с Россией. Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение значительной помощи Украине. В ближайшее время Киев может получить миллиарды долларов на продолжение борьбы с Россией. Американские сенаторы рассмотрят законопроект уже 23 апреля. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс считает, что без американской военной помощи Украина может проиграть войну в этом году. Дмитрий Песков убеждён, что новые поставки американского вооружения не смогут изменить положение на поле боя. Даст ли военная помощь преимущество Киеву? И кто победит в войне на истощение? Обсуждаем в прямом эфире с политологами Иваном Ступаком и Михаилом Коминым. Вещущий - Артём Радыги.