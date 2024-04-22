Байден заверил Зеленского в скорейшей передаче помощи Киеву

Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи сразу после его одобрения Сенатом США. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее законопроект, предусматривающий выделение Киеву помощи в размере около 61 миллиарда долларов, был одобрен Палатой представителей Конгресса.

Кроме того, во время переговоров Байден подчеркнул, что Вашингтон готов оказать Украине экономическую помощь и содействовать в восстановлении критической инфраструктуры.

Зеленский поблагодарил США и Конгресс за одобренную помощь. "Я также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Другое решение Палаты представителей – разрешить конфискацию российских активов – посылает мощный сигнал всем нашим партнерам", – написал Зеленский в телеграме.

Сенат должен приступить к рассмотрению законопроекта во вторник. Во второй половине дня пройдет предварительное голосование, сообщает Голос Америки. Окончательное принятие законопроекта ожидается на следующей неделе, после чего его сможет подписать Байден.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выделение Украине помощи США, заявил, что это не повлияет на ход боевых действий, а большая часть средств останется в СЩА. Москва утверждает, что новый пакет помощи приведёт к новым жертвам среди украинцев.

По итогам сегодняшнего разговора Зеленский также сообщил, что стороны обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и предстоящий в Швейцарии саммит мира.

Ранее в интервью с французским блогером Гуго Травером Зеленский рассказал, что в мероприятии в Швейцарии примут участие около 80 стран. По итогам встречи ожидается подписание документа с планом по мирному урегулированию военного конфликта. "Мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — сказал Зеленский.

Россия на саммит не приглашена. Российский МИД заявлял, что Москва откажется от участия, даже если будет приглашена. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Щвейцария как площадка для мирных переговоров по Украине не подходит, так как утратила свой нейтральный статус.

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