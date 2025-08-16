Путин рассказал правительству об итогах встречи с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин 16 августа провёл в Кремле совещание с руководством правительства, парламента и ведомств, где рассказал об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Путин назвал свой визит на Аляску своевременным и весьма полезным. По словам президента, он смог "спокойно и детально" изложить позицию Москвы по украинскому конфликту. "Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", — сказал Путин.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа в Анкоридже, на Аляске. Это первая их очная встреча с 2019 года.

Стороны не раскрывали деталей переговоров. Президент США назвал их хорошими. При этом стороны не заключили никакого соглашения, а запланированный после переговоров обед Путина и Трампа и встреча делегаций в расширенном составе были отменены.

По данным источников западных СМИ, во время саммита Путин потребовал вывода украинских войск из Донбасса и предложил заморозить линию фронта на других участках. Утверждается, США и Европа готовы предоставить Киеву гарантии безопасности на случай нового нападения России.

Трамп сообщил европейским лидерам, что мирное соглашение можно быстро заключить, если Зеленский уступит Донбасс. The New York Times пишет, что после саммита Трамп намерен обсудить "план передачи территорий" с Зеленским 18 августа в Белом доме.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Зеленский категорически отказался выводить войска из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.

Вывод ВСУ из Луганской, Донецкой Запорожской и Херсонской областей было одним из условий, выдвинутых Путиным летом прошлого года. Перед саммитом на Аляске российский президент говорил, что эти условия не изменились.