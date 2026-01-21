Путин: можем заплатить в Совет мира 1 миллиард из замороженных активов РФ

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ вечером 21 января заявил, что готов направить в создаваемый под председательством Дональда Трампа так называемый Совет мира, куда его пригласил президент США, 1 миллиард долларов из российских активов, замороженных на Западе, в том числе в Соединённых Штатах, после вторжения российской армии в Украину.

Оставшиеся средства из замороженных в США российских активов можно было бы, по мнению Путина, после гипотетического заключения мирного договора между Россией и Украиной "использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий". Путин не уточнил, какие именно территории он имеет в виду – остающиеся под контролем Украины или же оккупированные армией РФ во время войны.

Из слов президента РФ неясно, согласен ли он вступить в Совет мира. "Что касается нашего участия в "Совете мира", то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счёт с нашими стратегическими партнёрами и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

При этом Путин сообщил, что рассчитывает в четверг, 22 января, обсудить вопросы возможного использования замороженных в США российских активов с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и представителями США - спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые должны прилететь в Москву.

Вскоре после этого Трамп, находящийся на форуме в Давосе, заявил журналистам, что Путин принял приглашение. "Его пригласили, и он принял. Много кто принял", — цитируют американского президента ВВС и AFP.

Ранее приглашение Трампа вступить в Совет мира приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и фактический лидер Беларуси Александр Лукашенко, отметивший, что от него миллиарда долларов за членство в Совете мира не требовали. В уставе этого Совета говорится, что миллиард должны будут заплатить те страны, которые претендуют на постоянное членство.

Большинство европейских лидеров и государств, в первую очередь Франция, Германия и Великобритания, вступать в Совет мира уже отказались. Всего США направили приглашения для участия в Совете около 50 мировым лидерам. По сообщениям СМИ, к 21 января приглашения приняли Аргентина, Азербайджан, Армения, Венгрия, Казахстан, Марокко, ОАЭ, Вьетнам и ещё ряд стран. Приглашение приняла и президент частично признанного Косово Вьоса Османи.

Изначально предполагалось, что этот орган будет наблюдать за реализацией мирной инициативы в секторе Газа, однако в опубликованном уставе Совета мира Газа как таковая не упоминается, а сам Совет назван органом, который будет содействовать разрешению конфликтов в мире в целом. Это вызвало опасения дипломатов и оппонентов Трампа, которые предполагают, что Совет создаётся, чтобы подменить собой ООН.