Путин созвонился с президентами Кыргызстана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе, говорится на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин "призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

19 сентября в Кыргызстане объявлен национальный траур по погибшим в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября. Число жертв выросло до 36 человек, среди них 15-летняя школьница. Пострадали 134 человека.

МИД Таджикистана сообщил о гибели более 30 соотечественников. Радио "Озоди" со ссылкой на свои источники сообщило, что жертвами столкновений стали 39 человек, в том числе мирные жители.