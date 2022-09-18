Путин созвонился с президентами Кыргызстана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе, говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин "призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".
19 сентября в Кыргызстане объявлен национальный траур по погибшим в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября. Число жертв выросло до 36 человек, среди них 15-летняя школьница. Пострадали 134 человека.
МИД Таджикистана сообщил о гибели более 30 соотечественников. Радио "Озоди" со ссылкой на свои источники сообщило, что жертвами столкновений стали 39 человек, в том числе мирные жители.
- Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга. Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днём соглашения о прекращении огня. Однако, 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.