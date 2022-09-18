Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин созвонился с президентами Кыргызстана и Таджикистана

Кыргыстан - Похороны военнослужащего, погибшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. 18 сентября, 2022 г.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе, говорится на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин "призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

19 сентября в Кыргызстане объявлен национальный траур по погибшим в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября. Число жертв выросло до 36 человек, среди них 15-летняя школьница. Пострадали 134 человека.

МИД Таджикистана сообщил о гибели более 30 соотечественников. Радио "Озоди" со ссылкой на свои источники сообщило, что жертвами столкновений стали 39 человек, в том числе мирные жители.

  • Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга. Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днём соглашения о прекращении огня. Однако, 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG