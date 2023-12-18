Путин упростил получение гражданства РФ для белорусов, молдован и казахов

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощении получения российского гражданства для граждан Беларуси, Молдовы и Казахстана. Теперь им не нужно будет предоставлять доказательства, что с момента выдачи ВНЖ они постоянно жили в стране, и сдавать экзамен на знание истории России и основ государственности. Подтверждать владение русским языком белорусам тоже больше не требуется. Для казахстанцев и молдован необходимость сдать экзамен по русскому сохраняется.
В мае "Известия" со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС писали, что по ситуации на начало 2023 года в России работали около трёх миллионов иностранцев. "Ведомости" уточняют, что большинство из них - граждане стран СНГ.
- Иностранцы, получившие гражданство России, подлежат, помимо прочего, призыву на срочную службу в армии или призыву по мобилизации. В конце октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины.
- Весной Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны контракты на прохождение военной службы в российской армии, получать гражданство в упрощённом порядке.
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