Путин упростил получение гражданства РФ для белорусов, молдован и казахов

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощении получения российского гражданства для граждан Беларуси, Молдовы и Казахстана. Теперь им не нужно будет предоставлять доказательства, что с момента выдачи ВНЖ они постоянно жили в стране, и сдавать экзамен на знание истории России и основ государственности. Подтверждать владение русским языком белорусам тоже больше не требуется. Для казахстанцев и молдован необходимость сдать экзамен по русскому сохраняется.

В мае "Известия" со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС писали, что по ситуации на начало 2023 года в России работали около трёх миллионов иностранцев. "Ведомости" уточняют, что большинство из них - граждане стран СНГ.