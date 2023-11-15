В Воронеже полиция вручила повестки в военкомат 50 азербайджанцам, отмечавшим день рождения в одном из ресторанов города. Об этом сообщает телеграм "Вести Воронеж".

Очевидцы рассказали, что полицейские сначала устроили проверку документов, а потом начали вручать повестки о призыве на воинскую службу.

По некоторым данным, повестки получили люди, недавно ставшие гражданами России, но не вставшие на воинский учет.

В конце октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины.

Весной президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны контракты на прохождение военной службы в российской армии, получать гражданство в упрощенном порядке.