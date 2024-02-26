Путин воссоздал два военных округа в России

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о военно-административном делении страны. Он устанавливает новые границы военных округов. В частности, президентским указом воссозданы Ленинградский и Московский военные округа. Они существовали и ранее — до 2010 года, когда были объединены в Западный военный округ.

Согласно указу, в состав Южного военного округа теперь входят подконтрольные России территории на востоке Украины, об аннексии которых российские власти заявили в сентябре 2022 года. Это части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также к Южному округу относится аннексированный Крым.

Всего по новому указу в России и на захваченных территориях будет пять военных округов: Московский, Ленинградский, Центральный, Южный и Восточный.

Как уточняет РБК, с предложением воссоздать деление на Московский и Ленинградский военные округа выступал в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда он объяснял это необходимостью ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.