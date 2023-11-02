Путин утвердил отзыв ратификации договора по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий документ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

Законопроект об отзыве ратификации, разработанный по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, был внесён в парламент 13 октября. Спустя некоторое время проект получил одобрение обеих палат.

С инициативой пойти на такой шаг выступил в начале октября сам Путин. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" он отмечал, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США этот договор до сих пор не ратифицировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что данный шаг не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 10 октября, что не видит прямой связи между дератификацией Россией договора и новой гонкой вооружений.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября того же года. Документ, в числе прочих стран, ратифицировала Россия, но не США и Китай.

В современной России ядерных испытаний, связанных со взрывом реального ядерного заряда, не проводилось. Но в последнее время страны Запада обвиняют Россию в использовании безрассудной ядерной риторики с тех пор, как российская армия начала масштабное военное вторжение на украинскую территорию в конце февраля 2022 года.

На прошлой неделе российские власти сообщили о проведённой тренировке массированного ядерного удара. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что тренировка стратегических ядерных сил проходила под личным руководством Владимира Путина. Российский президент также в прошлом месяце заявил, что он "не готов сказать, нужно ли проводить ядерные испытания".