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Археология

Ядерный шантаж. Эфир в 18:05

Павел Баев и Юрий Федоров: становится ли ближе атомная война?

По мере того, как война в Украине затягивается, все чаще упоминают о возможности применения ядерного оружия. В России аналитики открыто призывают к атомной войне. Россия передает ядерное оружие в Беларусь, а США – в Великобританию. Что это: шантаж со стороны России или реальное приближение к ядерной войне? Какие возможны сценарии конфронтации и что может предотвратить катастрофу?

Гости программы: Павел Баев, ведущий научный сотрудник Международного института исследований проблем мира в Осло, и Юрий Федоров, военный эксперт. Эфир в 18:05.

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