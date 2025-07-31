Путин утвердил штрафы за поиск "экстремистских" материалов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, включая случаи, когда используется VPN.

С 1 сентября 2025 года за такой поиск будет грозить штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Отдельные положения касаются VPN. За распространение рекламы VPN гражданам грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч.

Использование VPN при совершении преступления теперь считается отягчающим обстоятельством.

Закон был принят Госдумой 22 июля. Поправки раскритиковали, в частности, главред прокремлёвского телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Министр связи Максут Шадаев пояснил, что обычные пользователи, не ищущие специально запрещенные материалы, под действие закона не попадут. По его словам, в каждом случае придется доказывать наличие умысла и осознание того, что поисковый контент является экстремистским.