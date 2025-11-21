Путин впервые прокомментировал мирный план США

Президент России Владимир Путин заявил, что план, представленный администрацией Дональда Трампа, может стать основой для мирного урегулирования российско-украинской войны. Он выступил с заявлением 21 ноября на заседании Совета безопасности и впервые прокомментировал обсуждаемый документ.

Путин отметил, что Россия получила текст плана, но предметно он с российской стороной не обсуждался, поскольку Украина пока не дала согласия на предложения.

По словам Путина, обсуждаемый документ — "модернизированная версия" соглашения, которое рассматривалось во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Москва подтвердила своё согласие с предложениями, но после встречи последовала пауза со стороны США из-за отказа Украины от плана, сказал Путин.

Путин также сообщил, что США просили Россию пойти "на определённые компромиссы".

Путин также заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но её устраивает текущая динамика боевых действий в Купянске и на других участках фронта устраивает Россию.

Президент отметил, что по состоянию на 4 ноября Купянск практически полностью находился под контролем российской армии. Вместе с тем, судя по открытым источникам, российские войска продвигаются под Покровском, а в Купянске линия фронта почти не изменилась. Украинские военные об оставлении города не сообщали.

По данным Bloomberg, ключевые европейские партнёры Украины раскритиковали основные элементы американского плана. Лидеры Евросоюза и Великобритании считают, что вооружённые силы Украины должны оставаться способными защищать свой суверенитет, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров.

Согласно опубликованному Axios предварительному тексту, мирный план предполагает, что украинские войска выйдут из контролируемой ими части Донецкой области, и эта зона будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая Российской Федерации, – но российские войска туда не войдут.