Путин всем доволен. Как президента России принимали в Индии

Кремль заявляет, что полностью доволен итогами двухдневного, уже десятого в истории и первого с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, визита Владимира Путина в Индию. Во время переговоров 4 и 5 декабря с индийским премьер-министром Нарендрой Моди Путин договорился о многом, но в первую очередь о том, что Индия останется вторым в мире партнером России по объемам закупаемой нефти, а товарооборот двух стран в перспективе может дойти до 100 миллиардов долларов. Кроме того, Путин вновь продемонстрировал, что война в Украине ничуть не подорвала позиции Москвы в глобальной мировой политике.

Нынешняя поездка Путина в Индию, первую по населению страну мира и третью по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, еще больше укрепила внешнеполитическое влияние России – и вновь подтвердила, что никакой международной изоляции Кремля не существует. При этом сегодня и Москва, и Дели сталкиваются с растущими глобальными экономическими трудностями – и либо ведут полномасштабные войны с соседями (как Россия), либо постоянно находятся на грани такой войны (как Индия).

Высшее российское руководство постоянно повторяет тезис о новом глобальном повороте в своей внешней политике. Кремль, после начала агрессии против Украины столкнувшийся с единым и крайне резким осуждением всех стран Запада, почти разорвавших любые связи с Москвой, теперь строит тесные отношения с государствами "глобального Востока и Юга". Поездка Путина в Дели показала, как России действительно удается это делать.

Индия (как и Китай, Индонезия, Вьетнам, Турция, ЮАР, Бразилия, Аргентина или все страны так называемого Большого Ближнего Востока) вовсе не присоединилась ни к какому западному давлению на Кремль и формально не занимает никакую сторону в российско-украинской войне. Однако на деле Дели ведет себя как минимум дружелюбно в отношении Москвы, и даже – в ряде ситуаций – как ее сторонник.

После начала войны в Украине Индия увеличила закупки нефти у России до 1,5 миллионов баррелей в сутки, это рост почти в 20 раз и 38 процентов всего российского нефтяного экспорта, и стала вторым крупнейшим ее импортером после Китая. За счет этого общий объем взаимной торговли между Индией и Россией демонстрирует огромный рост – весной 2025 года, по последним данным, он составил 68,72 миллиарда долларов, при том, что в 2020 году он оценивался всего в 8,1 миллиарда.

Вечером 4 декабря в аэропорту Дели Нарендра Моди лично встречал Владимира Путина у трапа самолета, как было объявлено обеими сторонами, чтобы подчеркнуть их "прочные личные отношения". Путин и Моди не просто пожали друг другу руки, но и демонстративно крепко обнялись перед тем, как вместе сесть в один лимузин – примерно как в прошлом сентябре, когда российский президент подвез премьер-министра Индии на своем автомобиле по пути на встречу с другими лидерами Шанхайской организации сотрудничества на их саммите в китайском Тяньцзине. Затем 4 декабря последовал частный ужин, а в пятницу, 5 декабря, начались официальные переговоры – в Хайдарабадском дворце в центре индийской столицы.

Однако перед этим Путин успел съездить к мемориалу Махатмы Ганди, где в книге почетных посетителей написал, что "Ганди предвосхитил тот новый, более справедливый многополярный миропорядок, который сейчас находится в стадии формирования". При этом Путин сослался на письма Махатмы Ганди Льву Толстому, в которых тот рассуждал о будущем мира.

Сам Нарендра Моди несколько раз сказал о важности нынешнего визита Путина, поскольку впервые в должности российского президента тот посетил его страну ровно 25 лет назад: "Для меня лично это также важное событие, потому что мы знакомы с вами 25 лет". Когда Путин и Моди общались позднее с журналистами и выступали с заявлением для прессы, премьер-министр Индии подчеркивал, что "отношения Индии и России выдержали все испытания временем". По его словам, на переговорах обсуждался "конфликт в Украине" – но Моди лишь заметил, без подробностей, что его страна "всегда готова помогать мирным усилиям".

По итогам всех встреч Москва и Дели подписали совместное заявление из 70 пунктов. Среди главных объявлений были следующие: взаимный товарооборот между Россией и Индией в перспективе должен достигнуть до 100 миллиардов долларов, Москва "готова обеспечивать Дели "бесперебойными поставками топлива" и будет участвовать в переоснащении индийской армии российскими вооружениями, в том числе, вероятно, ЗРК С-400, в экспортной версии носящими название "Триумф".

У вооруженных сил Индии уже есть три установки С-400. Однако поставка еще двух, о которых было договорено ранее, пока не состоялась из-за российского вторжения в Украину и введенных Западом санкций. Некоторые индийские издания сейчас даже пишут о возможности поставок в Индию новейших комплексов С-500 и о том, что Дели и Москва могут начать совместное производство на индийской территории российских истребителей Су-57.

Кроме того, Путин и Моди решили, что обе страны продолжат двигаться к соглашению о зоне свободной торговли Индии с возглавляемым РФ Евразийским экономическим союзом, а для своих туристов они якобы в ближайшее время введут взаимный 30-дневный безвизовый режим (хотя позднее эту информацию подкорректировали – официальная газета India Today сообщила, что пока речь идет лишь о выдаче бесплатных 30-дневных электронных виз для индийских тургрупп, собирающихся посетить Россию).

По словам Путина, Москва намерена в несколько раз увеличить закупки индийских товаров – текстиля, продуктов питания, лекарств, автомобилей, телекоммуникационного оборудования и различных комплектующих для российской промышленности.

Также Россия готова принять "неограниченное число трудовых мигрантов из Индии", об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, один из участников российской делегации: "Мы готовы принять неограниченное количество индийцев. Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему числу минимум 800 тысяч человек. А что касается, например, торговли, это еще порядка полутора миллионов человек. Сфера услуг, стройка. Я думаю, что у нас есть поле для сотрудничества".

Кроме Мантурова, вместе с Путиным в Индию слетали, в том числе, его помощник Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

А еще Путин в ходе визита в Индию вместе с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и государственного телеканала RT Маргаритой Симоньян, находящейся под персональными санкциями Украины, США, ЕС, Канады, Великобритании и других стран, участвовал в церемонии запуска вещания телеканала RT India.

Новую студию российского телеканала построили в Нью-Дели (районе Дели, считающемся официальной столицей) специально к визиту Путина. RT India, как утверждает российский президент, будет вещать о "роли Индии и России в многополярном мире" и "помогать индийской аудитории лучше узнать Россию". Пока предполагается ежедневное производство четырех выпусков новостей на английском языке, ориентированных на индийскую аудиторию. RT India также планирует выпускать аналитические и тематические передачи, в том числе шоу, посвященные международной политике.

Визит Владимира Путина в Дели и его общение с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Драупади Мурму (формальной главой государства) состоялись в тот момент, когда Индия ищет способы разрешить свой все более сильный политико-экономический конфликт с США и администрацией Дональда Трампа. И итоги этого визита явно вызывают еще большее раздражение в Вашингтоне.

Индийские компании, действительно, начали закупать огромные объемы нефти у России – которую та стала продавать им со скидкой после того, как международные санкции из-за вторжения в Украину, в 2022–2023 годах привели к снижению спроса на нее на мировых рынках. Президент США осенью обвинил Индию в финансировании войны России в Украине за счет импорта российской нефти, и в ноябре из-за этого крупнейшие индийские нефтяные компании практически полностью прекратили эти закупки – после того, как санкции США против российских нефтяных гигантов поставили под угрозу их бизнес.

Однако, судя по всему, после общения Путина с Моди поставки нефти в Индию из России возобновляются в полном объеме. А Нарендра Моди продолжит балансировать между дружбой Москвой, которая остается также и крупнейшим продавцом оружия для его страны, и удовлетворением каким-то образом требований Соединенных Штатов, все еще крупнейшего торгового партнера Индии.

В последние годы Вашингтон и Дели вроде бы стремились к сближению, отчасти потому, что США рассматривали Индию как сильный противовес Китаю, своему главному геополитическому противнику. Однако дополнительные высокие пошлины на весь индийский экспорт в США (от 25 до 50 процентов, в основном на продукцию индийской текстильной промышленности), введенные Трампом, здорово подорвали весь этот процесс.

Кроме того, Индия тратит десятки миллиардов долларов на закупки иностранной военной техники, необходимой ей для защиты своих границ с Китаем и Пакистаном. И именно Россия, а не США, является крупнейшим поставщиком в Индию самых разных вооружений: более 60 процентов и систем ПВО, и истребителей (всего более 200), а также ракет, гусеничной техники и даже автоматов и снайперских винтовок, состоящих на вооружении индийских вооруженными сил, имеют российское происхождение.

Индийские генералы говорят, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400, как и дальнобойные противокорабельные ракеты "БраМос" (совместная разработка российского "НПО машиностроения" и индийских ученых) сыграли значительную роль в последнем четырехдневном вооруженном конфликте Индии с Пакистаном в мае этого года.

Как раз с тех пор в отношениях США с Пакистаном идет непрерывное потепление – на фоне которого, наоборот, наблюдается отчетливое похолодание в отношениях США с Индией. Возможно, еще одна причина этого, в дополнение к остальным – то, что пакистанский премьер Шехбаз Шариф несколько раз слетал в Вашингтон и публично признал первоочередные заслуги Дональда Трампа в прекращении конфликта. А также согласился, вместе с рядом других мировых лидеров, номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Во то же время премьер-министр Нарендра Моди, наоборот, отказался сделать и то, и другое, заявив, что посредничество США не имело никакого отношения к прекращению огня, и что Индия вновь справилась с Пакистаном абсолютно самостоятельно – причем с помощью российских вооружений.

Как отмечает ВВС, на сей раз премьер-министр Индии вновь продемонстрировал и гражданам своей страны, и всему миру, что все еще считает Владимира Путина фактически союзником и не поддается давлению Дональда Трампа – хотя еще год назад Нарендра Моди и называл американского президента "своим настоящим другом".