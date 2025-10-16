Талибы там, талибы тут. Корни конфликта Афганистана и Пакистана

После недели вооруженных столкновений Афганистан и Пакистан объявили о прекращении огня, которое вступило в силу вечером 15 октября. Однако причины, приведшие к конфликту, никуда не исчезли, и поэтому в любой момент боевые действия могут возобновиться.

Афганистан и Пакистан в среду объявили о прекращении боестолкновений между своими вооруженными силами – после недели крайне жесткой и провокационной обоюдной риторики и кровопролитных столкновений на границе, а также пакистанских воздушных ударов по Кабулу и Кандагару, которые грозили перерасти в еще более масштабный конфликт.

Прекращение огня, объявленное правительствами обеих стран и достигнутое при посредничестве Катара и Саудовской Аравии, вступило в силу спустя несколько часов после того, как по меньшей мере 12 афганцев были убиты и еще более 100 получили ранения в перестрелках в среду вблизи двух основных пограничных переходов между Афганистаном и Пакистаном (которые остаются закрытыми). Проверенных данных об убитых и раненых на стороне Пакистана пока нет.

В заявлении Министерства иностранных дел Пакистана говорится, что сейчас обе стороны выступают за дальнейший диалог и намерены соблюдать режим прекращения огня, как минимум, в течение 48 часов. Афганистан также дал указание всем своим силам соблюдать перемирие, это отметил в аналогичном заявлении представитель афганских талибов Забиулла Муджахид.

В последние недели отношения между Афганистаном и Пакистаном стремительно ухудшались. Столь откровенно это произошло впервые с момента захвата Кабула и возвращения талибов к власти летом 2021 года. 12 октября афганские отряды атаковали пакистанские военные посты на границе, заявив, что это была "акция возмездия" за авиаудары по афганской территории на прошлой неделе, в которых Кабул обвинил Исламабад.

Обе стороны заявляют о "многих десятках жертв" и обвиняют в начале конфликта друг друга. По словам пакистанских и афганских официальных лиц, основные бои велись с начала недели в окрестностях приграничного города Спин Болдак на юге Афганистана, а также недалеко от важного контрольно-пропускного пункта Торкхам в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в сотнях километров к северу, вблизи одноименного пакистанского города. Этот пограничный переход считается одним из основных и наиболее загруженных на афгано-пакистанской границе – до сих пор через него ежедневно в обе стороны проходили до 20 тысяч человек и проезжали сотни транспортных средств.

Жители Спин Болдака, расположенного на афганской стороне границы, рассказывают, что по ночам на неделе их будили взрывы и грохот тяжелой артиллерии. Позднее бои достигли местного базара, что заставило многих жителей бежать в соседний Кандагар, один из крупнейших городов Афганистана и резиденцию лидера правительства талибов, эмира Хайбатуллы Ахундзады.

Все последние месяцы Исламабад обвиняет правительство афганских талибов в укрывательстве боевиков из запрещенной в Пакистане радикальной исламистской группировки "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), также известной как "пакистанский Талибан", которые в последние годы убили сотни сотрудников пакистанских сил безопасности. Кабул отвергает эти обвинения, хотя многие аналитики, включая независимых экспертов ООН, подтверждают, что ТТП действительно получает военную и финансовую поддержку от афганского талибского правительства, а ее бойцы проходят обучение в Афганистане.

"Техрик-е Талибан Пакистан" появилась впервые в 2007 году, как ответная реакция местных радикальных исламистов, в основном пуштунов, на поддержку Пакистаном военной операции США в Афганистане. Представляя собой по сути альянс очень разных вооруженных групп, ТПП начала жестокими методами внедрять законы шариата на местных горных территориях, население которых тогда жило еще по совершенно архаичным, племенным правилам и подчинялось многим законам еще британской колониальной эпохи. ТПП также совершала нападения на пакистанские силы безопасности и на иностранные войска в Афганистане.

Но кроме того, боевики "Техрик-е Талибан Пакистан" стали неизбирательно атаковать школы, университеты, культурные и общественные центры и другие гражданские объекты, и покушаться на светских и религиозных лидеров, в том числе в крупнейших городах Пакистана и даже да рубежом. Например, именно радикальные исламисты ТПП попытались в 2010 году устроить взрыв на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Десять-двенадцать лет назад "Техрик-е-Талибан Пакистан" создала свои лагеря в Сирии и послала туда несколько сот своих боевиков, для борьбы с режимом Башара Асада и "в знак укрепления связей с "Аль-Каидой". Один из командиров пакистанских талибов тогда заявил: "Поскольку наши арабские друзья ранее пришли помочь нам сюда, то мы должны в свою очередь помогать им в их странах, что мы и делаем в Сирии". Еще в 2010–2011 годах США, Великобритания и Канада признали ТПП террористической организацией.

По прошествии какого-то времени сочетание операций пакистанской армии, атак американских беспилотников, в результате которых были убиты главные лидеры ТПП, а также внутренних разногласий ослабило пакистанских талибов. В 2018 году Исламабад объявил о победе над "Техрик-е Талибан Пакистан" и создал по этому поводу на землях всего приграничного региона, охваченного еще недавно боевыми действиями, новую административную единицу. В современную провинцию Хайбер-Пахтунхва вошли бывшая Территория племен федерального управления (ранее область Зона племен) и старая часть Хайбер-Пахтунхвы, до 2010 года носившая название "Северо-западная пограничная провинция".

Но с возвращением к власти афганских талибов четыре года назад "Техрик-е-Талибан Пакистан" воспрянула вновь. ТТП с тех пор вернула под свое крыло некоторые ранее отколовшиеся группировки, поглотила большую часть местных ячеек "Аль-Каиды" и получила в свое распоряжение новейшее американское оружие и технику, оставленные США в Афганистане в 2021 году. Сейчас группировка даже стремится расширить свое влияние на Пенджаб – самую густонаселенную и богатую провинцию Пакистана.

И без того шаткое положение центральной пакистанской власти в горной местности на западе страны вдоль границы с Афганистаном, в провинции Хайбер-Пахтунхва, к тому же усугубляется еще и присутствием в этих же районах боевиков террористической группировки ИГИЛ. Например, и боевики "пакистанского Талибана", и боевики "Исламского государства" сейчас активно сражаются и с правительственной армией, и друг с другом в округе Баджаур, где живут около 1,3 миллиона человек и где за последние 20 лет произошло огромное количество терактов, самых разных боестолкновений и другого насилия.

"Техрик-е-Талибан Пакистан" не объединена прямо с афганским Талибаном, однако они исторически всегда тесно сотрудничали в борьбе против "сатанинских сил НАТО" и "прозападного" правительства Пакистана. Костяк обеих организаций по-прежнему составляют пуштуны. После победы Талибана в войне в Афганистане пакистанские талибы объявили о своей лояльности новой власти в Кабуле, хотя афганские талибы упорно отрицают присутствие ТТП на своей территории.

Главным отличием ТТП от афганского Талибана сегодня остается слабость ее центрального командования и сохраняющаяся разношерстность входящих в нее объединений, сплоченных в основном враждой к официальному пакистанскому правительству. Некоторые эксперты склонны считать "Техрик-е-Талибан Пакистан" свободной горизонтальной сетью разрозненных боевиков, весьма разных по идеологическим и религиозным взглядам, размеру вооруженных групп и уровню боевой подготовки.

Пакистан в последние годы вновь назвал ТПП одной из главных угроз своей безопасности и заново повел с группировкой отчаянную войну. Однако в ходе этих операций пакистанские военные потеряли сотни военнослужащих. Кроме того, война с ТПП велась самыми жестокими и неизбирательными методами, что привело к большим жертвам среди мирного населения, которые никто не может подсчитать точно. Это окончательно настроило против центральной власти в Исламабаде большинство жителей провинции Хайбер-Пахтунхва, десятки тысяч которых лишились крова и вынуждены были бежать – в основном в соседний Афганистан, к соплеменникам-пуштунам и под защиту афганского Талибана.

По данным пакистанских военных и экспертов ООН, в 2024–2025 годах при поддержке из Кабула операции группировки ТТП начали становиться все более изощренными. Боевики "Техрик-е-Талибан Пакистан" все чаще начали без боязни атаковать пакистанскую полицию и военных, хотя и мирных жителей в регионе они терроризируют по-прежнему.

Согласно анализу исследовательского центра "Пакистанский институт по изучению проблем мира" (Pak Institute for Peace Studies), в прошлом году число террористических атак в Пакистане достигло самого высокого уровня с 2015 года. Согласно Глобальному индексу терроризма, в результате этих нападений Пакистан вышел на второе место в мире среди государств, наиболее пострадавших от терроризма в 2024 году.

В ответ на это армия Пакистана летом 2025 начала новое "финальное" наступление на ТПП в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об уничтожении очередного отрада боевиков-талибов пакистанские военные заявляли каждые несколько дней. Однако в основном под ударом оказались местные изолированные горные крестьянские общины, ранее, примерно десять лет назад, уже очень пострадавшие от сотен ударов американских беспилотников и последовавшей за ними тогдашней пакистанской наземной военной операции по борьбе с терроризмом.

В результате тогда отряды "Техрик-е-Талибан Пакистан", как и боевиков других радикальных группировок, удалось не столько уничтожить, сколько лишь в который раз вытеснить через границу в Афганистан. Сейчас население провинции Хайбер-Пахтунхва оказалось в эпицентре последнего вооруженного конфликта – уже между двумя странами, талибским Афганистаном и Пакистаном.