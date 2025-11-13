Модная "анти-Америка". Россия увлеклась всем китайским

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Китай официально стал лучшим другом Кремля. При этом некоторые российские официальные лица, и особенно спецслужбы, по-прежнему с глубоким подозрением относятся к истинным намерениям Пекина в отношении Москвы. Однако опросы показывают, что большинство рядовых российских граждан относятся к КНР и всему китайскому с искренней симпатией и интересом – не ожидая подвоха, как "от враждебного и бездуховного Запада".

Российские власти продолжают твердить о наступившей "золотой эре" в отношениях с Китайской Народной Республикой, которая фактически выступает на стороне Кремля в его войне против Украины. Официальная китайская пропаганда также всячески поддерживает тезис о теснейшем сотрудничестве с Россией.

Во время последней личной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Монголии в сентябре, организованной по инициативе Пекина, китайский лидер подчеркнул, что желает укреплять политическое взаимодействие с Москвой и совместно "устранять внешние помехи". Путин, в свою очередь, отметил, что у России и Китая сегодня "стало много общего", а их народы "объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки".

Будущее стагнирующей российской экономики, на которой уже сильно сказалось бремя продолжающейся почти 4 года войны, сегодня оказалось в критической зависимости от КНР. Си Цзиньпин предоставил Путину серьезную поддержку в условиях международных санкций – не только в международной политике, но и заменив на полках магазинов всевозможные западные потребительские товары, которые россияне теперь не могут купить из-за санкций, на китайские. Кроме того, Китай остается крупнейшим покупателем российских энергоносителей.

Официальная атмосфера бесконечных взаимных улыбок, похвал и многозначительных обещаний, установившаяся между Пекином и Москвой, не могла не сказаться и на настроениях рядового российского обывателя. Сегодня в российском обществе возникла настоящая мода на все китайское – на изучение китайского языка, на китайские кино, искусство и поп-культуру, а также на туристические поездки и отдых в КНР. Китайские автомобили стали обычным явлением на улицах российских городов. Семьи российской элиты нанимают для детей китайских нянь, а московские и петербургские музеи и концертные залы активно рекламируют китайские выставки и шоу.

Это заметно и в социологических опросах. Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), тесно связанный с Кремлем, еще полтора года назад сообщил, что семь из десяти россиян характеризуют отношения двух стран как дружественные и добрососедские (72 процента), и это максимум за все время наблюдений. 76 процентов опрошенных полагают, что Китаю удалось полностью (18 процентов) или в некоторой степени (58 процентов) заменить Запад в качестве экономического партнера России и компенсировать западные санкции.

"Левада-центр", воспринимаемый как более независимый, приводит такие же данные, исходя из результатов собственного опроса "Образ Китая в российском общественном мнении", организованного в самом конце 2024 года. Как пишут авторы исследования, положительное отношение к Китаю среди россиян сегодня бьет все рекорды, в то время как отношение к странам Запада находится на исторических минимумах. Если двадцать лет назад лишь пятая часть россиян считала, что Китай можно причислить к числу великих держав, то сегодня так думают уже две трети опрошенных "Левада-центром".

Четверть всех ассоциаций отвечавших на вопросы россиян были связаны с китайскими товарами – телефонами, автомобилями, бытовой техникой, одеждой, с торговыми марками Xiaomi, Huawei, Haval или онлайн-магазином AliExpress. Еще четверть ответов респондентов "Левада-центра" на вопросы об ассоциациях с Китаем содержали упоминания различных аспектов китайской культуры: китайской кухни и медицины, истории, чайных церемоний, сериалов и китайского языка.

Респонденты более старших возрастов с теплотой отзывались о китайцах как о носителях "традиционных ценностей" – в отличие от "бездуховного Запада". Многих интересуют отдых в Китае и шопинг – там уже на конец 2024 года побывали более 6 процентов опрошенных граждан России (и почти половина жителей российского Дальнего Востока).

Общий вывод социологов таков: в наши дни Китай во многом воспринимается российским общественным мнением как противовес Западу, "анти-Америка". А пропагандируемый официально "разворот в сторону Китая "воспринимается как важный элемент политики Владимира Путина – и поэтому воспроизводит отношение к самому президенту. Похожее наблюдается и в отношении США, к которым оппозиционно настроенные россияне относятся несравнимо лучше сторонников власти.

На прямой вопрос о том, представляет ли Китай угрозу для России, утвердительно отвечал лишь каждый пятый опрошенный "Левада-центром, большинство (72 процента) так не думает. Впрочем, многие респонденты отмечали, что если России не удастся развить собственное производство и технологии и восстановить отношения со странами Запада, то у страны существует риск "стать вассалом Пекина", после чего тот сможет "диктовать нам свои условия и в любое время прикрыть лавочку, как прикрыли Америка с Европой".

Репортаж Reuters из китайского парка Хуамин в Останкинском районе Москвы на берегу реки Яуза недалеко от ВДНХ:

Как свидетельствует официальная статистика российского сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, китайский язык занял четвертую строку в топ-5 по популярности иностранных языков, которые хотят выучить жители России. Он стремительно вытесняет занимающие пока первые три места английский, испанский и немецкий. Все больше россиян полагают, что для людей, владеющих китайским языком, открывается гораздо больше перспектив.

Согласно последним данным, спрос на специалистов со знанием китайского языка за последний год в России вырос более чем в 2,1 раза. По данным SuperJob, владение китайским языком на разговорном или свободном уровне повышает средний заработок специалиста на 18–20 процентов.

В Москве сегодня число девушек и юношей, желающих изучать китайский язык в еще немногих государственных средних школах, дающих такую возможность, зашкаливает, а мандаринский диалект китайского уже стал основным предметом не только в лингвистических вузах, но даже и в некоторых техникумах.

Китайские автомобили, буквально заполонившие российские города, – также все более заметный признак глубокого проникновения КНР в Россию и того, как она захватывает освободившиеся после начала войны в Украине рыночные ниши. По данным консалтинговой компании "Автостат", только в прошлом году их было продано более 900 тысяч – в то время как в довоенном 2021 году покупатели в России приобрели лишь 115 тысяч китайских автомашин.

В начале прошлого года Владимир Путин объявил 2024-й и 2025-й "годами культуры России – Китая". Как отмечала "Медуза", еще 2024 году в России стало непривычно много китайской культуры. В музеях показывали китайское искусство, на театральных фестивалях – китайские спектакли, на стримингах выходили сериалы производства КНР, а китайские романы и рассказы в жанре фэнтези оказались хитом продаж книжных магазинов.

Авторы статьи отмечали, все это, безусловно, определялось искренним интересом россиян. Но это интерес во многом оказался прямым следствием официальной кремлевской политической повестки и отвечает требованиям новейшей российской государственной идеологии.

В конце января 2024 года мэрия Москвы впервые оформила центр города в привычном для КНР стиле празднования лунного Нового года, украсив пешеходные улицы красными фонарями и установив рядом с Красной площадью фигуру большой панды, обнимавшей новогоднюю елку. В московском метро появились поезда, оформленные в китайском стиле, и схемы линий и пересадок на китайском языке.

На городских рекламных щитах и российских телеканалах теперь часто мелькают и упоминаются разные изречения Си Цзиньпина, особенно касающиеся "дружбы с Россией" и построения "многополярного мира" (вроде "вкусный суп получается, если смешивать разные ингредиенты"). Китайские рестораны стали появляться абсолютно во всех городах России – хотя еще лет 10–15 назад их было наперечет.

В начале 2025 года на экраны в России вышел разрекламированный блокбастер "Красный шелк", совместный российско-китайский фильм о китайских коммунистах и советских чекистах, которые вместе сражаются с японскими диверсантами-убийцами, китайскими националистами и бандитами-хунхузами и, конечно, их "англосаксонскими покровителями" на Транссибирской магистрали в 1927 году. Он был снят при поддержке российского государственного Фонда кино и Министерства культуры РФ, заранее называвшего его "самым ожидаемым фильмом 2025 года". Уже анонсировано и его продолжение под названием "Черный шелк". Но, несмотря на участие многих ведущих российских киноактеров и профинансированную государством рекламную кампанию, "Красный шелк" стал кассовым провалом.

Трейлер фильма "Красный шелк":

При этом, как в очередной раз выяснилось недавно, КНР сегодня ведет в Российской Федерации деятельность самого разного рода, и вовсе не только дружественную – в том числе, разумеется, разведывательную. Например, 9 июня американское издание The New York Times (NYT) опубликовало собственное большое расследование, в котором говорится, что, несмотря на официальные заверения в дружбе и политико-идеологической близости, во внутренних документах ФСБ России Китай однозначно обозначается как "опасный враг".

NYT, ссылаясь на секретный российский меморандум, переданный хакерской группой Ares Leaks, писало, что засекреченное подразделение ФСБ, ранее публично не упоминавшееся, не раз предупреждало Кремль о серьезных угрозах, исходящих от Пекина. Судя по утекшему с Лубянки восьмистраничному документу, КНР строит откровенно захватнические стратегические планы в отношении России.

Этим летом к The New York Times попал еще один внутренний документ ФСБ РФ, из которого следует, что российская контрразведка отслеживает и изучает тысячи сообщений в китайском мессенджере WeChat, чтобы выявлять сотни китайских шпионов, в том числе работающих на территории России, и всех людей, поддерживающих с ними контакты.