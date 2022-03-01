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Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Запрет начнет действовать со 2 марта. Ранее для вывоза более 10 тысяч долларов наличными требовалось лишь пройти процедуру декларирования.

Кроме того, указ запрещает нерезидентам России из "недружественных стран" и подконтрольным им структурам проводить сделки с ценными бумагами и недвижимостью, получать рублевые кредиты без одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В тексте указа говорится, что Путин решил ввести временные меры "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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