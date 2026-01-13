Больше не партнер. Молчание Путина в ответ на действия Трампа

События первых рабочих дней 2026 года демонстрируют резкую перемену отношения президента США Дональда Трампа к России и Владимиру Путину. Надежд убедить кремлевского обитателя сменить стратегического партнера и переметнуться от Си Цзинпиня к Трапму, похоже, не осталось. Из потенциального партнера по грандиозным взаимовыгодным проектам Россия превратилась во "врага Америки", с которым можно не церемониться.

Главным действующим лицом начала 2026 года, принимавшим решения и отдававшим приказы, был американский президент Дональд Трамп. А вот Владимир Путин, если чем и отметился, то своим отсутствием. Не то, чтобы новостей о нем после Нового года совсем уж не поступало. Уже 3 января администрация сообщила , что Путин подписал 58 поручений правительству, Банку России и главам регионов. Правда, поручения эти были сформулированы еще 8 декабря, во время заседания Совета по национальным проектам. Так что новость – прошлогодняя.

Или вот в минувшую пятницу 9 января – на следующий день после захвата плывшего под российским флагом танкера "Маринера" и в день захвата еще одного танкера российского "теневого флота" Olina – Путин внес в Государственную думу на ратификацию соглашение с Республикой Джибути о выдаче преступников и соглашение с Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами. А еще получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в котором тот заверяет Путина в поддержке.

Помимо Ким Чен Ына в стратегических партнерах России числился и президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого, если верить российским военным экспертам и депутатам Государственной думы из комитета по обороне, защищали лучшие в мире российские комплексы противовоздушной обороны и не только они. Можно было хоть как-то отреагировать похищение президента дружественной страны, которого вместе с женой с мешками на голове доставили в США и уже даже начали судить. Перед другим, еще более "стратегическим" партнером Путина, духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи, стоит перспектива лишиться власти, причем тоже не без участия США. Еще в начале иранских протестов Трамп предупреждал , что если режим начнет убивать людей, вмешаются американские войска, которые пребывают в полной боевой готовности. С тех пор число жертв в Ирене перевалило за 500 человек, и по информации CNN , администрация США уже планирует операцию.

Но Путин молчит. Начавшиеся, было, разговоры о том, что Кремль разменял Венесуэлу на Украину, выглядят неубедительно. Перемену в отношении американской администрации к России и Путину уже невозможно не заметить. Месяца не прошло с обсуждения идеи Трампа заменить изжившую себя "большую семерку" "ключевой пятеркой", которая решала бы судьбы мира и в которой было отведено место и Путину. Мы говорили об этом 11 декабря 2025 года. Тогда шли в ход и другие возможные "пряники": многомиллиардные совместные проекты в Арктике, возобновление работы Северного потока и возвращение РОссии на европейский рынок газа. Только прекрати убивать людей в Украине и удовлетворись тем, что уже успел оккупировал. В идеале, конечно, надо бы еще перейти из клуба вассалов Китая в клуб друзей Америки, хотя с этим никто особо и не торопил.

Но Путин не проявил достаточной гибкости, и теперь путинская Россия поставлена на одну доску с Ираном, в отношении которого действуют санкции, и с которым можно особо не церемониться. И вместо тоннеля под Беринговым проливом - охота на танкеры "теневого флота", похвалы Индии, которая резко сократила закупки российской нефти и "зеленый" свет" законопроекту Грэма-Блюменталя об "адских санкциях" для покупателей российской нефти.

Окончательно все точки над i расставил захват убегавшего под российским флагом танкера "Маринера". Через несколько часов после этой операции президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что танкер сопровождали российская подводная лодка и эсминец, которые "очень быстро ушли, когда мы прибыли". С партнерами по переговорам о разделе мира на "сферы влияния" так не поступают. Очевидно, что приказ о том, чтобы в случае необходимости открыть огонь, должен был отдать Путин, даже министр обороны не мог взять на себя такой ответственности. Но приказа – также очевидно – не было. Вместо этого российский МИД в лице Марии Захаровой униженно благодарит американские власти, которые согласились отпустить российских членов экипажа, не предъявляя им уголовных обвинений.



