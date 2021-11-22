"Путь к войне и нищете". Блогеры о новой статье Владислава Суркова

Бывший "серый кардинал" и идеолог Кремля Владислав Сурков с февраля 2020 года вроде бы не занимает никаких официальных постов, но всё равно продолжает генерировать политические идеи.

На прошлой неделе он опубликовал статью "Куда делся хаос? Распаковка стабильности". Главная её идея – каждое большое и сильное государство должно нести хаос своим соседям, а если может, то и не только им.

В соцсетях статья вызвала очень живую реакцию. Некоторые блогеры считают, что, несмотря на отсутствие официальных должностей, Сурков продолжает влиять на политику России.

Юрий Богомолов

Теоретик имперского путинизма, судя по его последним статьям.

Вошел в роль теневого кардинала с мечтой о роли теневого инквизитора и с приглашением сильных мира сего поиграть в русскую геополитическую рулетку.

Другие, наоборот, думают, что своей статьёй Сурков пытается вернуть расположение Путина.

Николай Травкин

Я все статьи Суркова читаю обязательно. Их нельзя не читать, потому что все про них говорят и можно показаться некультурным человеком, если не читать.

В общем, читаю все, но не всё в них понимаю. Поначалу это меня смущало. Думал, что Сурков очень умный и я не дотягиваю. Некоторые предложения даже по несколько раз перечитывал, чтобы вникнуть и не опростоволоситься в разговоре с Львом Семёновичем (Лев Симкин).

Но со временем до меня дошло, что у Суркова в статьях слова, предложения и даже абзацы отдельного смысла не имеют. Статью надо, как бы, охватывать целиком. Обнаружить, так сказать, стержневую идею и до кого он её донести хотел.

То есть, статьи Владислава Юрьевича надо читать по диагонали! Я таким образом и приспособился — одним общим взглядом окидываю статью и полное понимание имею.

Вот, к примеру, вчерашняя. Короте́нько.

В мире развивается, а кое где уже и бушует, хаос. Государства подвергаются саморазрушению, как и предсказывали Гегель с Гёделем. А у нас — стабильность! У нас золотой век длиной в 20 лет. Потомушта вертикаль, порядок и скрепы. Но в каждой стабильности содержится неожиданность. Как говорил капитан Лебядкин "самовар кипел с восьмого часу, но...потух".

А неожиданность это и есть зародыш хаоса. А хаос имеет свойство расширяться и занимать всё имеющееся пространство. И ежели пространство замкнуто, то жди — чудес не бывает, [фигак] и крышку сорвёт к чертям!

А замкнутое пространство в общественно государственном смысле — стабильное государство.

И выход тут один — не тратить зря время и ресурсы на сдерживание хаоса внутри замкнутой стабильности, а наоборот! Выпустить хаос наружу, расширить ему пространство и пусть он тратит силы на его освоение. Хорошо, ведь, с Крымом получилось. Ну, а как крышка снова задребезжит, то следующее расширение пространства.

Догадливый читатель при слове "расширение"начинает поглядывать на Приднестровье, Абхазию и Ю.Осетию, а прежде всего, конечно, на Беларусь и ДНР с ЛНР. Ну, на тех, которые и сейчас на бюджетной подпитке России состоят.

А Главный читатель, для которого, собственно, статья и писалась, под расширением видит СССР и думает: "Сурков - голова! Не вернуть ли мне его в Кремль главным идеологом."

Третьи просто обсуждают самого Суркова.

Андрей Облогин

Статья Суркова напоминает тексты, которые пишут движки на основе искуственного интеллекта.

Надо было ввести ключевые слова типа: Гегель, Гедель, энтропия, Крым, турбулентность, империя, Гумилев, Третий Рим. Потом выданный набор предложений причесал какой-то редактор-наркоман и вуаля

Кирилл Шулика

Владислав Сурков в своем, как обычно, графоманском стиле пишет, что России надо кого-нибудь захватить, чтобы режим не рухнул, как во времена СССР.

Кто-то ведь считает его великим мыслителем. За хороший бюджет.

Михаил Блинкин

В. Сурков повторяет грех В. Ленина: располагая познаниями в физике и математике на уровне ученика 8 класса, оба они смело используют в своих рассуждениях весьма сложные понятия из этих наук. Но, как известно, «не зная языка ирокезского…».

Федор Сваровский

Я думал всегда, что Сурков циник и манипулятор. Он мне показался таким и в советское время. Мы когда-то пересекались.

Но он, как и многие другие люди, к сожалению, постепенно перешёл в разряд людей совершенно психопатических.

А, вообще, интересно, что теперь кто-то открыто пишет о неизбежности и пользе войны.

Всё как сотни лет назад. Отвратительные люди не меняются.

Но есть и те, кто разбирает саму статью. Либералы от идеи, которую пропагандирует Сурков, мягко говоря, не в восторге.

Анна Евсеева

Владислав Сурков: Россия будет расширяться и получит долю во всемирном собрании земель.

Что такое "всемирное собрание земель"?

Аббас Галлямов

Пытаясь доказать, что остальной мир столь же ненормален, как и нынешний российский режим, Сурков всё дальше уходит от языка социальной науки, превращая политику в поэзию. Последнюю, впрочем, он обильно сдабривает метафорами, сформулированными с использованием терминологии, заимствованной у наук естественных и формальных. Будучи человеком талантливым, автор понимает, что нельзя примитивизировать, одновременно не усложняя. [...] Посмотрите, как изворачивается поэт, стараясь убедить народ, что шваброй в ж...пу - это нормально.

Роман Попков

Сурков в своей новой колонке рассуждает про второй закон термодинамики и неумолимую социальную энтропию.

Вот очень сочная и откровенная формулировка:

«Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории».

Вообще текст очень откровенный. Новая искренность, которую мы заслужили.

А ведь Сурков же член «Союза добровольцев Донбасса». Очень любит эту организацию. Прикиньте, выступает он там, смотрит на этих квадратноголовых, которые в камуфляже и с крестами, и говорит: "Социальная энтропия очень токсична. Надо ее экспортировать для утилизации".

И немигающий взгляд черных холодных глаз в зал.

И члены «Союза добровольцев» встают, кряхтя и скрипя портупеями: "Ну чаго. Любо. Пойдем, утилизируемся, во имя Отечества".

И Бородай ухмыляется в президиуме.

Аркадий Пасерба

- Посмотрите, Рабинович, какое небо голубое!..

- Знаю, - говорит Рабинович, не поднимая головы. - Это они умеют.

(Анекдот СССР времен Брежнева).

К чему это я?

Да, к тому, что даже "небо голубое" они уже не умеют.

Только хаос, только хардкор

Игорь Эйдман

Путин похвастался недавно, что создал на Западе "известное напряжение", которое должно сохраняться как можно дольше. А его бывший помощник и идеолог Сурков предложил России продолжать заниматься "экспортом хаоса", экспортировать его для "утилизации на чужой территории".

Опять проговорились. Создание и экспорт напряжения (читай страха) и хаоса - главное занятие российских властей в последние годы. Это основная отрасль производства и главный продукт экспорта путинской России. Именно в страх и хаос во всём мире вкладываются самые большие инвестиции гибридной войны. Россия стала уже не мировой бензоколонкой, а источником мирового хаоса.

Леонид Невзлин

Слава Сурков опубликовал очередные откровения. Но то, что выдает Сурков в последнее время, ничего ни элитам, ни обывателю про политику не объясняет. А говорит лишь о психологическом состоянии Остапа Ибрагимовича, который со своими комбинациями оказался не у дел. Потому что даже он излишне сложен для системы, которая проста, как палка гопника.

Как известно, мания величия – обратная сторона комплекса неполноценности. Чем больше человек чувствует внутри себя неполноценным, тем больше компенсирует это претензиями на величие. Иначе придется осознать, что ты никому не нужный ноль. А это – больно и неприятно. Вот и идет во вне поток, в котором беспорядочно накиданные термины и понятия маскируют отсутствие системного образования, а унылые псевдокрасоты прикрывают ущербность сознания. В этот раз Сурков свою психическую энтропию смешал с государственной. Слабость своей психики подпер скрепами и вертикалью.

Нытье Владислава Юрьевича Шпенглера про закат Европы скучно и неново. Рассуждения про интернет - на уровне примитивных обобщений. Упоминание тяжелых социальных консервантов похоже на попытку упрекнуть Кириенко и иже с ним в недостатке изящности. А все вместе лучше всего описано Набоковым:

«И Щеголев пошел рассуждать о политике. Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в стройную схему, следуя которой логический и трезвый ум (его ум, в данном случае) без труда может объяснить и предвидеть множество мировых событий. Названия стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как в ярлыки на более или менее полных, но по существу одинаковых сосудах, содержание которых он переливал так и этак. Франция того-то боялась и потому никогда бы не допустила. Англия того-то добивалась. Этот политический деятель жаждал сближения, а тот увеличить свой престиж. Кто-тозамышлял и кто-то к чему-то стремился. Словом – мир, создаваемый им, получался каким-то собранием ограниченных, безъюморных, безликих, отвлеченных драчунов, и чем больше он находил в их взаимных действиях ума, хитрости, предусмотрительности, тем становился этот мир глупее, пошлее и проще».

Сурков не может никак расстаться с мечтой стать Карлом Шмиттом при какой-нибудь диктатуре. Вот и теперь он озабочен очередным номосом Земли. Сурков предлагает своим бывшим начальникам новую концепцию. В свое время идея «русского мира» была использована для того, чтобы оправдать агрессию в отношении Украины. Но «русский мир» хотя и понятие расплывчатое, ограничен некими рамками. Теперь в дело пошел второй закон термодинамики. Все с той же целью – обосновать агрессивное расширение империи, вмешательство в дела других государств. Замкнутая система нуждается в том, чтобы выпускать потенциально опасный хаос во вне, утверждает автор идеи суверенной демократии. Что поможет сохранению стабильности. Но в чем ошибочность доктрины Суркова? Он предлагает исходить из того, что система как никогда прочна. Но явно лукавит. Ведь даже он не может не чуять, что система гнила. Как можно рассуждать в таком случае о прочности? Энтропия путинской России – это ускоренный путь к войне, ещё большей нищете и распаду псевдоимперии, а отнюдь не к ее укреплению.

Соседей России идеи Суркова тоже не радуют.

Евгения Ендеркина

"По-другому не выживем": Сурков заявил о неизбежности дальнейшего расширения территории России-ВСЁ МАЛО, НЕНАСЫТНЫМ

Азиза Умарова

‘’А пока что мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика.’’

Пишет 20 ноября 2021 главный идеолог внешней политики Владислав Сурков, бывший помощник президента, в своей статье.

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Читаешь эти ладненько скроенные абзацы господина Суркова и становится не по себе. Но читать это надо, чтобы четко понимать что вокруг происходит.

Почему вдруг вчера через 20 минут после опубликования с Gazeta.uz резко снимается новость о том, что во время визита президента подписаны соглашения о ядерных авариях и радиационной безопасности. Видимо, чтоб не нервировать плебс тем, что АЭС россиянами строится будет. Видимо, важную информацию о строительстве получать наши граждане будут только после чудовищных фильтров.

И даже когда построят, к сожалению, под нашим боком не будет шведских учёных, засекших первыми радиацию за 1500 км от станции, и буквально угрозой международного скандала заставивших советскую власть признать Чернобыль.

Когда я была студенткой в University of StAndrews на одной конференции в Оксфорде ученые абстрактно обсуждали был ли колониализм в СССР.

Мое личное мнение - его там никогда не было. В Союзе действительно не было классическего колониализм в том виде, что он был у одиозной Ост Индской компании, Британской Индии или во Франсафрике. Путешествуя по работе в Кению, Индию и Малави, я четко понимаю о чем говорю.

Но это не означает, что колониализма не может быть в будущем. Подчинение и эксплуатация - суть колониализма. Новый - неоколониализм - не такой варварский, как в традиционных колониях, а вполне себе цивилизованный. С внешней декоративной вежливостью и имитацией институтов.

20 ноября нас разбудили в новой реальности. Мне немного жаль нас, выросших при Независимости… То какими страшилками был раскрашен СССР в нарративе государственности в учебниках 1990-х, похоже, нам и нашим детям придётся узнать непосредственно.

Аграрно сырьевой придаток и рынок сбыта.‘Собираемая земля’ в чьём-то мега-проекте.

А вот некоторым российским патриотам идея расширения России очень понравилась.

Но всеобщего восторга в патриотическом лагере не видно. Даже большинство государственников отнеслись к предложениям Суркова с осторожностью, а то и с иронией.

Борис Менжуев

О статье Владислава Суркова. Самое главное, что о ней можно сказать, что она написана не о том, о чем на самом деле написана. Самое главное в этой статье - в тексте отсутствует. Поэтому с ней невозможно спорить. Начинаешь опровергать приложимость к социальной реальности принципов второго закона термодинамике, и на втором предложении чувствуешь себя идиотом, надо которым уже заранее смеется автор. Начинаешь указывать, что расширение территории плохо совместимо с экспансией хаоса, если только расширяется государство, а не татаро-монгольская орда, и уже видишь улыбку автора, заранее предвидевшего подобный трюизм. В общем, так методически снимаешь слой за слоем, и в итоге остается определенное экзистенциальное содержание, которое можно обозначить выражением "двадцать лет в погоне за жар-птицей", но поскольку об этом в тексте вроде бы ни слова, автор имеет право сказать, что "рассерженный" блогер пишет о чем-то своем. Поэтому я честно говоря, обжегшись на прежних жар-птицах, опасаюсь прилета новых, которые снова увлекут нас в какую-то манящую даль, снова отвлекут от реальных дел и, подобно прежним жар-птицам, растворятся в тумане.

Алексей Чадаев

Сурков в новой статье в очередной раз показал себя законченным манихеем. Глеб Олегович, который последние месяцы упорно рассказывает всем, что наши-то к войне дело ведут, получил жирный пруф и теперь может им размахивать — вот, и Слава об этом, а я говорил. Ну, это его мир и его холивар. Я же про другое — про «долгое государство»

Максим Шевченко

Спорить с Сурковым интересно, комментировать Суркова необходимо.

Сурков - один из авторов путинизма.

Не власти Путина, а картины мира, оправдывающей эту власть.

Главный вывод из его статьи: путинизм - это порядок, побеждающий хаос.

Подлинная человеческая жизнь может быть полноценной только в параллельном путинизму пространстве.

Когда она с ним пересекается, путинизм воспринимает её (жизнь человека со всеми присущему человеку рефлексиями и гештальтами) как угрозу и либо подчиняет (впитывает в Систему), либо уничтожает.

Путинизм неизбежно содержит в себе экспансию и дышит войной и агрессией (Сурков называет это миссией глобализации). Для путинизма война - способ сбрасывать накопившуюся энергию социального недовольства.

В принципе, описано вполне классическое империалистическое государство устойчивым словом правящей олигархии.

Никакой исторической миссии или сверхидеи.

Просто власть потому, что властвует и замочит всякого, кто попытается это оспорить.

Мафиозная картина мира. У мафии так же: экспансия и контроль.

Питерские улицы…

В этой картине человеческая экзистенция становится опорой сопротивления, как нечто осознающее себя живым и имеющим смысл вопреки навязываемому порядку силы.

Человек в этой конструкции обязан сопротивляться порядку.

Поскольку хаос становится возможностью и жизнью, а порядок - смертью и просто тенями реальности.

Вот такие хроники Амбера.

Что ж, вспомним прекрасный лозунг: «Амбер должен быть разрушен!»

Глеб Кузнецов

Статья идеальна для конспектирования и проработки с политруком где-нибудь в тренировочном лагере в Мали. "А на вопрос что мы тут делаем, ответит младший сержант Хабибулин. Конспект готов?" - "Так точно, товарищ капитан!"

Кристина Потупчик

В новой статье Сурков немного апокалиптичен. В начале он предупреждает, что мы на пороге Перестройки. Нет, с экономикой все пока не так плохо, но консерватизм уже ничего не консервирует — изгнанный из интернета хаос бросает Системе новый вызов — пассивный саботаж. Пентагон придумал интернет, теперь в интернет ожидаемо приходят с обысками. Всех, кого надо, посадили, а нонконформистам остался только один путь — имитация сотрудничества в ожидании, когда Система споткнётся, чтобы со злорадством пнуть ее покрепче. Плюс — параллельное существование с фальшивыми вакцинами и кодами. Идеалы давно выветрились, над скрепами потешаются, при виде патриота крутят пальцем у виска или подозрительно прищуриваются («что ты нам хочешь продать?»). «Господствующий дискурс все чаще нуждается в силовой поддержке». Энтропия нарастает в замкнутых системах, но все известные рецепты по «выпусканию пара» опасны. Кроме одного.



Сурков пишет: «Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории». Ну тут ему можно поверить, богатый опыт работы в ЛДНР. Решение по Суркову — хаотизация соседей по примеру США. Экспорт хаоса. И без мощных выбросов хаоса не случилось бы хороших вещей — Ялты и Венского конгресса. А пока мировой котёл только закипает, противоречия накаливаются. Внешне это напоминает жизнь у подножия Везувия. И в грядущем хаосе, который снова сотрясет «суперстраны», по Суркову, Россия получит свой жирный кусок. И это хорошо.

Если же резюмировать, то сочетание стиля статьи и её содержания смотрится неестественно, как попытка интеллектуально обеспечить максимально тупое решение насущных российских проблем. Я очень уважаю Владислава Суркова, но после таких текстов он выглядит даже не как человек, севший на два стула, а как мудрец, стоящий разными ногами на расходящихся льдинах и при этом пытающийся максимально оттянуть момент соприкосновения ширинки с ледяной водой.

О том, угадал ли Сурков пожелания власти, мы узнаем в январе или феврале будущего года – на это время, по мнению главы украинской разведки, которое разделяют многие в НАТО, Путин мог запланировать нападение на Украину.

Саша Клим

CBS News: "Разведка США предупредила Европу о вероятном «вторжении России на Украину», когда начнутся холода".

Владислав Сурков: "Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика".

А в это время без особой маскировки военная техника по железной дороге движется в сторону границы с Украиной...

Но мне женская интуиция подсказывает, что это всего лишь отвлекающий маневр, цель которого заставить поверить Запад, что главный удар будет нанесен в районе Донбасса. А на самом деле всё будет, как в операции "Багратион" - болотами, болотами, через Бобруйск... и вот и мы! И при поддержке беженцев-мигрантов, заблаговременно переброшенных к польской границе, в считанные часы овладеем Сувалкским коридором, жизненно необходимым для Калининградской области. Надеюсь, я не выдала никаких военных тайн, потому, что их не знаю. Никакого инсайда, только женская интуиция.