Пётр Порошенко остался на свободе под личное обязательство

Суд в Киеве избрал для Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал экс-президента Украины сдать паспорта для выезда за границу.

Обвинение просило суд отправить Порошенко под стражу с возможностью выхода под залог в один миллиард гривен. Адвокаты политика просили не назначать ему меру пресечения вообще.

Сторонники Порошенко обрадовались решению суда и прямо в зале спели гимн страны.

В Европарламент призвал провести судебное слушание дела Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.

Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия он нарушил закон в 2014 году, когда во время своего президентства закупал уголь у пророссийских сепаратистов в Донбассе. Адвокаты утверждают, что в материалах нет доказательств вины политика. Сам Порошенко называет свое преследование местью со стороны нынешнего президента Владимира Зеленского.

Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник, 17 января. Он призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: