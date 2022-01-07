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Госдепартамент: санкции против СП-2 подорвут отношения с союзниками

Нед Прайс

Предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях США в отношении газопровода "Северный поток – 2" подорвёт отношения Вашингтона с союзниками. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, ограничения никак не помогут защитить Украину.

Вместе с тем Прайс подчеркнул, что Соединённые Штаты работают с партнёрами над серьёзными санкциями против Кремля, если Москва проявит агрессию в отношении Киева.

Законопроект Круза даёт Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась администрация Джо Байдена – в том числе против компании-владельца газопровода.

Параллельно на голосование может быть выдвинут законопроект сенатора-демократа Боба Менендеса. Его предложения предусматривают такие же санкции, но только в том случае, если Россия предпримет полномасштабное вторжение на Украину.

Ранее сообщалось, что голосование по санкциям должно пройти в Сенате США до 14 января.

  • Газопровод "Северный поток-2" уже достроен, но ещё не запущен в эксплуатацию. Сейчас идёт процесс его сертификации, которой пока препятствуют нерешённые юридические вопросы. Соединённые Штаты, Украина и ряд стран ЕС выступают против реализации проекта. Администрация Байдена, чтобы не обострять отношения с Германией, решила воздержаться от санкций, напрямую затрагивающих газопровод.
  • Россия, Германия, Австрия и другие участники строительства газопровода утверждают, что проект имеет исключительно экономический характер.

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