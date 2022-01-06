Суд в Киеве постановил арестовать всё имущество экс-президента Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на всё имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене.

Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань, назвавший ситуацию преследованием и заказом администрации нынешнего президента. Защита намерена подать апелляцию на принятое по ходатайству прокуратуры решение, передаёт УНИАН.

Источники в команде Порошенко рассказали "Украинской правде", что арестованы все принадлежащие политику земельные участки, юридические лица (банк, заводы), которые с ним связаны, все недвижимое имущество, включая дом в Козине, банковские счета и корпоративные доли.

Ранее в четверг, как пишет РБК Украина, депутат Верховной рады и лидер представленной в парламенте партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко подтвердил, что планирует вернуться на Украину 17 января, чтобы встретиться с генпрокурором и прийти в суд.

Пятый президент Украины проходит подозреваемым по делу о государственной измене и содействии терроризму. Порошенко вменяют то, что он в сговоре с группой лиц способствовал деятельности самопровозглашённых республик Донбасса "ЛНР" и "ДНР", в частности, путём закупки у них угля. Это, по версии следствия, способствовало зависимости энергосферы Украины от России, которую Киев и страны Запада обвиняют в поддержке сепаратистов, и подорвало безопасность страны в 2014-15 годах.

По этому же делу проходят экс-министр энергетики Владимир Демчишин и еще один депутат Рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.

Во второй половине декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, пытавшихся вручить ему повестку. Тогда же стало известно, что политик покинул Украину. Позднее он, однако, уточнил, что вернётся в Киев 17 января.

Москва обвинения в агрессии и эскалации вооружённого конфликта на востоке Украины всегда категорически отрицала.