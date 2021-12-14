Верховная рада Украины одобрила законопроект о допуске в страну иностранных военных для участия в армейских учениях в 2022 году.

Ранее документ внёс в парламент президент Владимир Зеленский. Согласно проекту, на Украине в будущем году запланированы 10 крупных манёвров.

Украина, не входящая в НАТО, усиливает военное сотрудничество со странами Запада на фоне информации о возможной подготовке Россией крупной боевой операции. Отмечалось, что это может произойти в конце января. Киев обвиняет Москву в концентрации вблизи украинских границ свыше 90 тысяч российских военнослужащих.

Российские власти предположения о готовящемся наступлении отрицают, подчёркивая, что вправе перемещать войска по собственной территории, как считают нужным. По словам президента Владимира Путина, Россия занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с западным военным блоком. Как отметил Путин, "в диалоге с США и их союзниками" Москва будет добиваться выработки неких "конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток", а также размещение в непосредственной близости к территории России систем оружия, которые в Москве считают угрожающими.

Во вторник перед голосованием в Раде замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил о готовящемся участии в сухопутных учениях, в также в манёврах на море и в воздухе 21-й тысячи украинских солдат и 11,5 тысяч служащих из США, Великобритании, Польши, Румынии и ряда других государств. "Проведение многонациональных учений поможет укрепить оборонные возможности и будет способствовать политическим и дипломатическим усилиям по поддержанию стабильности в регионе", - сказал Петренко.

РБК-Украина напоминает о шести приоритетных направлениях внешнеполитической деятельности, о которых ранее заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Среди них он перечислил противодействие "агрессии России", курс на вступление в НАТО и членство в Европейском союзе.