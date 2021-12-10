Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с Путиным

Россия заверила США в том, что она не будет не будет продолжать эскалацию, связанную с украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробности своего телефонного разговора 9 декабря с главой Белого дома Джо Байденом.
"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат", - сказал украинский президент в пятницу вечером в эфире телеканала "1+1".
В этом же интервью Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США. Также, как сказал Зеленский, "все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины".
МИД России в пятницу, 10 декабря, опубликовал заявление "о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности". Ранее сообщалось, что тема таких гарантий поднималась в ходе двухчасового телефонного разговора Байдена и Путина 7 декабря – с учётом обеспокоенности Москвы возможным членством Украины в НАТО.
"Отмечаем выраженную президентом Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Вместе с тем в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции", - отмечают в МИД России. Ведомство назвало "абсолютно неприемлемым нагнетание конфронтации" в отношении Москвы. "В качестве предлога используется ситуация на Украине. Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов. Такое безответственное поведение провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - заявляют в МИД России.
В Москве не согласны с утверждениями о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и Североатлантического союза. "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - отмечает МИД России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Трансатлантическому альянсу, передаёт "Голос Америки". "Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина - никто другой", - сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
После телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме также заявили, что вступление Украины в НАТО - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.
- Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
- Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
- 9 декабря во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден пообещал поддержку Киеву, если Россия атакует Украину, и вновь упомянул готовность ввести жёсткие экономические санкции против Москвы в случае военной агрессии.
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