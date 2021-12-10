Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с Путиным

Россия заверила США в том, что она не будет не будет продолжать эскалацию, связанную с украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробности своего телефонного разговора 9 декабря с главой Белого дома Джо Байденом.

"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат", - сказал украинский президент в пятницу вечером в эфире телеканала "1+1".

В этом же интервью Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США. Также, как сказал Зеленский, "все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины".

МИД России в пятницу, 10 декабря, опубликовал заявление "о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности". Ранее сообщалось, что тема таких гарантий поднималась в ходе двухчасового телефонного разговора Байдена и Путина 7 декабря – с учётом обеспокоенности Москвы возможным членством Украины в НАТО.

"Отмечаем выраженную президентом Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Вместе с тем в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции", - отмечают в МИД России. Ведомство назвало "абсолютно неприемлемым нагнетание конфронтации" в отношении Москвы. "В качестве предлога используется ситуация на Украине. Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов. Такое безответственное поведение провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - заявляют в МИД России.

В Москве не согласны с утверждениями о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и Североатлантического союза. "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - отмечает МИД России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Трансатлантическому альянсу, передаёт "Голос Америки". "Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина - никто другой", - сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

После телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме также заявили, что вступление Украины в НАТО - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.

Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.

9 декабря во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден пообещал поддержку Киеву, если Россия атакует Украину, и вновь упомянул готовность ввести жёсткие экономические санкции против Москвы в случае военной агрессии.