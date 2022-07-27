Рада одобрила на пост генпрокурора Украины депутата Андрея Костина

Верховная Рада поддержала назначение новым генпрокурором Украины депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Ранее в среду сообщалось, что его кандидатуру на пост внёс на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский.

За назначение Костина проголосовали 299 депутатов. Всего в Раде 450 законодателей. Перед этим его поддержал профильный парламентский комитет по правоохранительной деятельности, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Андрей Костин - юрист, был депутатом горсовета Одессы. С 2019 года он депутат Рады от "Слуги народа", с середины января 2020 года возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики, пишет РБК-Украина. Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией, отмечает "Украинская правда".

Ранее в июле Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову, которая руководила ведомством на протяжении двух с половиной лет. В этот же день президент принял аналогичное решение в отношении главы СБУ Ивана Баканова. Комментируя данный шаг, Зеленский сказал, что его причина - в сотнях уголовных дел о госизмене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных структур. Как отмечал глава государства, эти факты "порождают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям".

19 июля Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Депутаты её отставку поддержали.