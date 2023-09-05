Рада поддержала отставку Резникова с поста министра обороны

Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил, в частности, народный депутат Ярослав Железняк.

В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что решил отправить Резникова в отставку. Его место, как ожидается, займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров - после того, как его кандидатуру одобрит парламент.

По словам депутата Железняка, сейчас Рада рассматривает вопрос об увольнении Умерова с должности главы Фонда госимущества, а в среду депутаты проголосуют за его назначение министром обороны.

4 августа сообщалось, что Алексей Резников подал в Раду заявление о своей отставке. Президент Зеленский, объясняя два дня назад необходимость кадровых перемен, отметил, что Резников занимал пост министра обороны более 550 дней полномасштабной войны. "На мой взгляд, министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", – заявил Зеленский. Он ожидает от парламента поддержки кандидатуры Рустема Умерова, отмечает Украинская служба Радио Свобода.