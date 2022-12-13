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Рада Украины одобрила закон о медиа, необходимый для евроинтеграции

Верховная Рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который, как отмечают украинские СМИ, необходим для продвижения процесса евроинтеграции.

За принятие документа проголосовали 299 депутатов, сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк из фракции "Голоса". По его словам, проект определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой области.

Новый законопроект даёт больше полномочий Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, за что его критиковала оппозиция, пишет "Украинская правда". А Украинская служба Радио Свобода обращает внимание на то, что документ, среди прочего, вводит в законодательство понятие онлайн-медиа. В Нацсовете по телевидению и радиовещанию необходимость внедрять регулирование онлайн-медиапространства объясняли тем, что часть рынка "работает втёмную или анонимно".

В первом чтении законопроект "О медиа" народные депутаты приняли в конце августа. Во время подготовки ко второму чтению было подано более 2 тысяч поправок и предложений.

Документ входит в так называемый евроинтеграционный пакет. На принятии предусмотренных им положений настаивает Брюссель, чтобы было возможным начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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