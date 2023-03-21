Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ выложен на сайте украинского парламента.

Географическим объектам, в том числе улицам, городам, скверам и паркам, запрещается присваивать названия, возвеличивающие, пропагандирующие, увековечивающие или символизирующие Россию, российские памятные, исторические, культурные места, даты, события, а также российских деятелей, которые "совершали военную агрессию против Украины и других государств", и преследовали диссидентов.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект поможет "создать новую идентичность", "преодолеть имперские колониальные мифы" и "стать украинцам полноценными хозяевами на своей земле."

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Украине ускорился процесс переименования топонимов, названных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, в том числе многих украинцев, памятники им сносятся.

В частности, в Одессе были снесены скульптуры основателей города, российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтирован бюст поэта Александра Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве были переименованы десятки улиц.