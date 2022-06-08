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Радио "Коммерсантъ FM" сообщило о хакерской атаке на свой сайт

Московская радиостанция "Коммерсантъ FM" сообщила о хакерской атаке на свой сайт. 8 июня вместо трансляции эфира на сайте радиостанции звучали песни на украинском языке, гимн Украины, и российские антивоенные песни.

Фрагмент эфира выложил телеграм-канал "Нехта". По словам главного редактора радиостанции Алексея Воробьёва, специалисты "пытаются что-то сделать с интернет-потоком". Его цитирует государственное агентство ТАСС.

Ответственность за хакерскую атаку никто на себя не взял. Но сообщение о ней появилось в твиттере группы Anonymous.

  • С момента российского вторжения в Украину сайты российских государственных органов и СМИ регулярно подвергаются кибератакам.
  • Российский видеосервис Rutube 9 мая на некоторое время приостановил работу после кибератаки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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