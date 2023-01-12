РСЕ/РС открывает новые офисы в Риге и Вильнюсе

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) 12 января официально открыло новый офис в Риге, в котором будут работать журналисты нескольких русскоязычных подразделений медиакорпорации, в том числе Русской службы Радио Свобода, телеканала Настоящее Время, вновь созданного отдела расследований "Система".
В столицу Латвии перенесена, в частности, большая часть журналистских операций, которые раньше входили в зону ответственности редакции Русской службы "Свободы" в Москве. Московское бюро было закрыто в марте 2022 года после введения российскими властями открытой политической цензуры в стране.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай, выступая на торжественной церемонии в Риги, выразил благодарность Латвии за возможность открытия офиса и отметил: "Журналисты продолжат выполнять свою честную работу для информирования русскоязычной аудитории в России и за её пределами".
Кроме того, новый офис Радио Свобода на днях открылся в Вильнюсе. Работающие в Литве журналисты в основном будут готовить материалы на белорусском и русском языках для аудитории в Республике Беларусь.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода — независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России 6 марта 2022 года. За два дня до этого Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России. Эти действия, как заявило тогда руководство медиакорпорации, представляли собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по решению президента России Бориса Ельцина.
- Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" стало решение медиакорпорации не выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 15 миллионов долларов. Более 30 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в список "СМИ-иноагентов".
- Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Несмотря на блокировку, 2022 год оказался статистически самым удачным для "Свободы": наши сайты зарегистрировали более 160 миллионов посещений, видеоматериалы "Свободы" на хостинге YouTube были просмотрены почти 2 миллиарда раз.
- В декабре 2022 года Русская служба Радио Свобода представила новую аудиоплатформу на специализированном канале видеохостинга YouTube Радио Свобода Live.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.