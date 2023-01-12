РСЕ/РС открывает новые офисы в Риге и Вильнюсе

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) 12 января официально открыло новый офис в Риге, в котором будут работать журналисты нескольких русскоязычных подразделений медиакорпорации, в том числе Русской службы Радио Свобода, телеканала Настоящее Время, вновь созданного отдела расследований "Система".

В столицу Латвии перенесена, в частности, большая часть журналистских операций, которые раньше входили в зону ответственности редакции Русской службы "Свободы" в Москве. Московское бюро было закрыто в марте 2022 года после введения российскими властями открытой политической цензуры в стране.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай, выступая на торжественной церемонии в Риги, выразил благодарность Латвии за возможность открытия офиса и отметил: "Журналисты продолжат выполнять свою честную работу для информирования русскоязычной аудитории в России и за её пределами".

Кроме того, новый офис Радио Свобода на днях открылся в Вильнюсе. Работающие в Литве журналисты в основном будут готовить материалы на белорусском и русском языках для аудитории в Республике Беларусь.