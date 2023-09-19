Радио Свобода отмечает своё 70-летие в Вильнюсе и Риге

На этой неделе Русская служба Радио Свобода проводит в Риге и Вильнюсе мероприятия, посвященные 70-летию редакции. На встречах с читателями и слушателями в столицах балтийских республик, где в 2023 году американская медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода открыла свои офисы, журналисты Русской службы представляют посвященные истории радиостанции "живые подкасты" и общаются с аудиторией.

Как отметил, выступая на втрече в Вильнюсе, первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, Радио Свобода в свое время сыграло выдающуюся роль в сопротивлении советскому политическому режиму, основанному на нарушении прав человека. "Такую же роль "Свобода" играет теперь, противодействуя пропаганде путинского редима, попирающего нормы международного права", - заявил бывший председатель Верховного Совета Литвы.

О вкладе Радио Свобода в продвижение общественных ценностей говорил живущий в Вильнюсе московский актёр Александр Филипенко: "И полвека, и сорок, и тридцать лет назад, как и теперь, в эфире "Свободы" звучали и звучат первые, самые совестливые голоса национальной культуры".

Первая программа радиостанции "Освобождение" вышла в эфир из студии в Мюнхене 1 марта 1953 года. В 1959 году радиостанция сменила название. В годы холодной войны Радио Свобода предоставляло аудитории в СССР факты советской истории и современной действительности, скрывавшиеся от общественности и не освещавшиеся в официальных средствах массовой информации. Глушение волн радиостанции советские власти прекратили в 1989 году. В 1991 году деятельность Радио Свобода в Москве была легализована.

В годы пребывания у власти Владимира Путина редакция Русской службы столкнулась с постепенно нараставшими проблемами. В 2017 году Радио Свобода внесено министерством юстиции России в список "иностранных агентов", весной 2022 года под давлением российских властей закрыто Московское бюро "Свободы", десятки сотрудников редакции вынуждены были покинуть Россию.

После начала полномасштабного военного вторжения в Украину и введения в России военной цензуры сайты Русской службы и её аккаунты во многих социальных сетях заблокированы Роскомнадзором. Тем не менее 2022 год стал исторически самым успешным в истории редакции. Сейчас сообщество "Свободы" на ее каналах в видеохостинге YouTube составляет почти 4,5 миллиона человек, eженедельная аудитория "Свободы" превышает 8 миллионов человек.

Русская служба Радио Свобода, один из лидеров на рынке независимых российских медиа - современная журналистская организация, неукоснительно соблюдающая высокие профекссиональные стандарты и работающая на многих платформах. На трёх редакционных сайтах - Svoboda.org, Sibreal.org, Sevreal.org - публикуется оперативная информация, репортажи с мест событий в России и за её пределами, аналитические обзоры, интервью с ньюсмейкерами и экспертами.

"Свобода" по-прежнему ведёт круглосуточное интернет- и спутниковое радиовещание (нас также можно слушать на средних волнах), производит ежедневные и еженедельные видеопрограммы, социальное и репортажное видео, популярные подкасты, документальные фильмы. Мы активно работаем в аккаунтах на всех значимых социальных сетях.