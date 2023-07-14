Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне РФ – ООН

На границе, 2014 год

Межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, упала в море в исключительной экономической зоне России. Об этом заявил помощник генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари, выступая перед Советом Безопасности ООН.

По информации Хиари, корейская ракета пролетела более тысячи километров, достигнув высоты 6 648 километров, – полёт длился около 74 минут. Место падения ракеты находится, согласно определению исключительной экономической зоны, меньше, чем в 380 километрах от берега России.

КНДР и Россия эту информацию не комментировали. Представитель КНДР заявил, что ракету "Хвасон-18" запустили "в рамках права на самооборону для сдерживания опасных военных действий враждебных сил".

Хиари также предупредил, что ракеты КНДР "могут достичь большинства точек на Земле". С начала 2022 года страна провела уже больше 90 пусков, что нарушает разрешение Совета Безопасности ООН на один пуск в неделю.

  • В апреле 2023 года США и Южная Корея, обеспокоенные растущими испытаниями северокорейского оружия, согласовали план противостояния ядерной угрозе КНДР. Совместные учения США и Южной Кореи, а также поставки американского оружия Северная Корея называет "отчаянными усилиями США по разжиганию ядерной войны".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG