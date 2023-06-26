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Жители КНДР сообщают о голоде, власти проводят парады против США

Парад в Пхеньяне, 25 июня 2023 года

Власти Северной Кореи провели многотысячные парады против США, пока жители страны говорят о голоде.

Государственное информагентство ЦТАК сообщило, что в столичных митингах, приуроченных к годовщине начала Корейской войны, приняли участие "около 120 тысяч рабочих и студентов". Они клялись устроить "войну мести", чтобы "уничтожить США", и держали плакаты "США находятся на расстоянии нашего выстрела".

Ранее "Би-би-си" удалось тайно поговорить с тремя жителями Северной Кореи. Все они сообщили о нехватке продовольствия и о случаях смерти от голода. Одна из них рассказала, что слышала о людях, которые совершили суицид дома или ушли умирать в горы, потому что больше не могли зарабатывать на жизнь. О "продовольственном кризисе" упоминал и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

КНДР закрыла свои границы с первыми сообщениями о коронавирусе в 2020 году и прекратила импорт зерна, удобрений и техники из Китая. Границу укрепили забором и, как сообщается, приказали пограничникам стрелять в каждого, кто попытается её пересечь. Это сделало невозможным контрабандный ввоз еды для её продажи на неофициальных рынках, куда ходят большинство северокорейцев.

"Би-би-си" обратилась к правительству Северной Кореи. Там ответили, что власти "всегда ставили во главу угла интересы народа, даже в трудные времена". При этом КНДР регулярно проводит испытания оружия. В 2022 году власти страны провели 63 испытания, оценочная стоимость которых превышает 500 миллионов долларов. Это больше, чем необходимо для восполнения ежегодного дефицита зерна в Северной Корее, подсчитала "Би-би-си".

  • Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. Формально Северная и Южная Корея остаются в состоянии войны. США и Южная Корея стали тогда союзниками.
  • В апреле 2023 года США и Южная Корея, обеспокоенные растущими испытаниями северокорейского оружия, согласовали план противостояния ядерной угрозе КНДР. Совместные учения США и Южной Кореи, а также поставки американского оружия Северная Корея называет "отчаянными усилиями США по разжиганию ядерной войны".

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