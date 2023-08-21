В "Роскосмосе" назвали причину крушения станции "Луна-25"

Глава корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов назвал причину крушения межпланетной станции "Луна-25". По его словам, авария произошла из-за нештатной работы двигателя. После перехода на режим посадки он проработал 127 секунд вместо положенных 84. В результате космический аппарат не смог вовремя снизить скорость и врезался в лунную поверхность.
Борисов рассказал, что уже сформирована межведомственная комиссия, которая подробно расследует причины аварии. Её выводы будут учтены в дальнейших разработках.
- Атоматическая межпланетная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это был первый в современной истории России запуск миссии на Луну. Автоматическая станция должна была проводить долговременные исследования на лунной поверхности.
- В субботу, 19 августа, "Роскосмос" заявил о возникновении нештатной ситуации на борту станции. В воскресенье ведомство сообщило, что станция не выходит на связь более суток и, по предварительной информации, сошла с расчётной орбиты и разбилась о поверхность спутника Земли.
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