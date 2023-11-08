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РАНХиГС будет готовить медиаполицейских

РАНХиГС открыл бакалаврскую программу по обучению медиаполицейских. Об этом газете "Известия" рассказали в пресс-службе вуза.

Официально направление называется "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности". Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета России.

По словам представительницы РАНХиГС, в задачи "медиабезопасников" будет входить борьба с пропагандой терроризма, криминальной культуры, суицидов среди подростков и оскорбления чувств верующих.

"Известия" процитировали представителей Роскомнадзора, Общественной палаты и Госдумы, которые утверждают, что количество "деструктивного контента" в сети постоянно растёт.

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев прямо сказал, что если у государства сформировался запрос на специалистов по медиабезопасности, то университеты должны "сориентироваться" и "поставлять" их на рынок.

  • Согласно отчёту Роскомнадзора, во втором квартале 2023 года он заблокировал более 26 тысяч интернет-страниц о войне с Украиной – больше, чем с детской порнографией, суицидами и пропагандой наркотиков.

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