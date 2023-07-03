В Гааге открылся центр по расследованию преступлений в Украине

В Гааге в понедельник, 3 июля, открылся международный офис по расследованию преступлений, в которых обвиняют Россию в ходе её полномасштабной войны против Украины. Эту структуру рассматривают как первый шаг на пути к созданию трибунала над российскими лидерами.

Официальное название новой структуры - Международный центр по расследованию преступлений агрессии. В работе центра участвуют прокуроры из Украины, Евросоюза, США, Международного уголовного суда. Как предполагается, они займутся сбором доказательств в качестве промежуточного этапа к последующему запуску специального трибунала.

Международный уголовный суд (МУС), также базирующийся в Гааге, не имеет мандата на расследование более широкого преступления агрессии. МУС занимается более конкретными военными преступления и преступлениями против человечности в Украине, отмечает France-Presse. В марте нынешнего года МУС, юрисдикции которого Москва не признаёт, выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина - в связи с предполагаемой насильственной депортацией детей с оккупированных территорий Украины.

Киев призвал к созданию международного трибунала после того, как заявил о получении убедительных доказательств военных преступлений в пригороде Киева Буча, из которой российские войска вышли в апреле 2022 года. Обвинения в расправах над мирными жителями в Буче Минобороны России категорически отвергло. В России против тех, кто делился сведениями о насилии в Буче, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел. Многие обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения.