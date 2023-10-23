"Раскол в рядах пропагандистов". Соцсети о скандале с Сатановским

Российский востоковед Евгений Сатановский, основатель и президент "Института Ближнего Востока", всегда публично поддерживал политику Путина, а после 24 февраля стал активным сторонником войны с Украиной, обличая "украинских нацистов" в различных российских ток-шоу, в первую и главную очередь в программе "Соловьёв Live".

Но конфликт в Израиле стал для Сатановского поворотной точкой.

В интервью израильскому журналисту Александру Вальману на его ютьюб-канале Сатановский резко раскритиковал российские власти, которые после атаки ХАМАС на Израиль заняли фактически антиизраильскую позицию. По словам Сатановского "Российским МИД вытащил с полок заплесневелым бумажки" советских времён, а Путину "до зарезу нужны иранцы, арабы, турки и он утирается и умывается вне зависимости от того, что происходит". Пресс-секретаря МИДа Марию Захарову Сатановский назвал "сильно выпивающей шмарой" и обвинил её в том, что она не любит евреев и Израиль и "особо этого не скрывает".

Константин Калачев

Сатановский, который назвал Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», обозначил реальную проблему — «элита» наша забухала.

Это очень заметно по некоторым лицам и отдельным заявлениям.

Кто-то так снимает стресс, кто-то «для храбрости», кто-то как катализатор патриотической речи, кто-то для анестезии, кто-то от замучавшей рефлексии, кто-то для добровольного сумасшествия.

Алкоголь — это посредник, примиряющий слабого духом элитария-приспособленца с суровой действительностью.

Прибухивали и раньше, но теперь это стало массовым и заметным.

Не знаю, пьет ли Захарова.

Может именно её оклеветали.

Однако что многие стали пить и расширять сознание, наслышан.

Да и вы наверняка тоже.

Смешивать алкоголь с турбопатриотизмом и геополитикой понемногу становится нормой.

Сон разума рождает чудовищ.

Теперь для будущей «нормализации» будут нужны не только психотерапевты, но и наркологи.

Иначе страну не спасти.

Впрочем, есть и другая точка зрения — наркологи могут помешать новой стабилизации.

Пусть всё идет, как идёт.

Владимир Соловьёв сделал вид, что не обратил внимания на выпады Сатановского в адрес МИДа и Путина, но очень обиделся за Марию Захарову и записал видео, в котором извинился перед ней и заявил, что Сатановского в его программе больше не будет.

Николай Травкин

Господин Сатановский наглядно продемонстрировал, как можно за несколько минут превратится из востоковеда и авторитетного эксперта канала "Соловьев LIVE" в кандидаты в иноагенты.

Андрей Никулин

Сатановский изгнан из Ада за плохое поведение.

Приколы нашего городка.

Кстати, и с экрана, и тем более, когда находишься внутри в соловьевской студии - создается некое инфернальное ощущение. Которое производится вполне сознательно.

И черно-красной цветовой гаммой, и освещением, и застегнутым наглухо черным френчем ведущего, и общей, творящейся вокруг бесовщиной.

Большой Сатана и малый Сатановский. И вместе им стало тесно.

Александр Дугин

Всё это было совершенно неизбежно. Раскол внутри лояльных Путину и СВО евреев после эскалации событий в секторе Газа был предопределен. Сатановский и Кедми (еще бы) выбрали Израиль. Соловьев, при всем своем горячем иудаизме, выбирает Россию. Позиция Кремля и Путина просто объективно не может быть произраильской. Это необратимо. Враги России — коллективный Запад — поддержали только Израиль, а исламский мир, напротив, единодушно выстроился против него. Как бы Путин ни относился к Израилю, а кажется, он относится к нему лично очень хорошо, он вынужден был и будет поддержать палестинцев. И тут ни МИД, ни Захарова вообще не причем. Сатановский хотел оскорбить Путина, но не решился. Соловьев снял напряжение. Но это вершина айсберга. Ничего не кончилось, еще толком ничего и не начиналось. Начнется и мало не покажется никому. Это очень серьезно, потому что евреи как и при большевиках играют огромную роль и в современной российской политике. Одни выберут Россию. Другие вынуждены будут пойти по пути Сатановского. А как искренне он призывал бомбить Запад. Но Родина это и в правду очень глубоко и важно. Важнее нет.

Циничный прокремлёвский политолог Сергей Марков видит в происходящем циничный рассчёт.

Феномен Сатановского. Это был очень милый застенчивый спокойный академический эксперт. Мы с ним часто обсуждали нюансы процессов на Ближнем Востоке.

Но он попал в пул Владимира Соловьёва. И у него появился яркий медийный имидж, который сделал его таким известным - "предельно циничный разбор полётов", циничный до намёков на сатанизм, что прямо вытекало из его фамилии.

Этот медийный имидж циничного вестника апокалипса очень понравился зрителям, которые везде хотят видеть только зло и цинизм и предательство. И Сатановский стал очень популярным.

Пул экспертов Соловьева получил почти статус "неприкасаемых". И такой статус и гонорары рекой создают иллюзию непогрешимости. Уверенность, что можно смело переходить за линии, за которые не переходят другие, - пулу неприкасаемых можно все. Главное - лояльность лично Владимиру Соловьеву и системе его политических и личных приоритетов.

Вот эта сформированная самоуверенность и подвела в какой то момент Евгения Сатановского.

Но всё будет нормально с Сатановским. Он публично полностью поддержал решение Владимира Соловьёва о его, Сатановского увольнении, - то есть сохранил личную максимальную лояльность главе клана. Поэтому через какое то время глава клана тихо вернёт Евгения Сатановского на экраны.

А на какое то время циничный вестник апокалипсиса Евгений Сатановский исчезнет. На несколько месяцев опять появится милый корректный эксперт Евгений Янович Сатановский.

Но через несколько месяцев вы опять увидите циничного вестника апокалипсиса в пуле Владимира Соловьёва. И Симоньян. Это один пул.

И будет помнить навсегда, что любить Израиль можно, но ругать МИД России нельзя.

"Патриоты" восприняли увольнение Сатановского как повод почистить телевидение и от другие анфан-териблей.

Пёрт Лундстрем

Ой. Узнал, что уволили Сатановского. Грубо выразился. Не одобряю и порицаю – без иронии.



Скажите, а подлеца, лгуна и клеветника (за каждое слово отвечаю) Якеменко, который бесконечно клевещет и оскорбляет достойнейших людей, никто не хочет уволить?((((



Нет. Потому что уважаемая Мария Захарова – это одно, а например, Захар Прилепин или Анастасия Кашеварова – другое. Для кого-то. А для меня они все уважаемые люди, которых не стоит оскорблять.



Но мы воспринимаем объективную реальность вокруг себя. И мы еще посмотрим, чем все дело закончится.

Игорь Караулов

Первый пошёл.

Уважаемый Владимир Рудольфович, пожалуйста, увольте ещё Бориса Якеменко. Он мерзостей о достойных людях наговорил поболее Сатановского.

Дарья Митина

Евгений Яныч Сатановский, конечно, попутал берега. Так-то он милейший человек, и с ним можно обсуждать всё, что угодно, кроме Ближнего Востока:)). Как только речь заходит о земле библейской, что-то щёлкает, и он из милого и доброго толстячка превращается в напившегося озверину орка.

Обхамить спецпредставителя Президента (лучшего, кстати), спикера МИДа и замсекретаря СовБеза - это вам не на Монтян с Грубником лаять, пи@#$ли прилетели со скоростью звука. Только вот пи@#$ли эти, пролетев по этажам, приземлились совсем не на того, кому, собственно, должны были быть адресованы. Там вообще всему гадюшничку давно пора фитилёк прикрутить. А то сидит, понимаешь, лысый уе&*н, вся заслуга которого лишь в том, что приходится родным братом бывшему сурковскому массовику-затейнику, и испускает зловоние на бюджетные, то есть, наши с вами, деньги - с какого рожна мы должны этот пердёж оплачивать и его же нюхать??..

Впрочем, федеральные каналы от гадюшничка ушли, прямо скажем, недалеко - пропитое чмо, недавно снявшее генеральские погоны, там такое несёт, что мама не горюй. В Кремле почему-то считают, что пипл схавает и не такое - блевотина эта разливается реками, каждый вечер в каждый дом.

Многие заметили, что хотя Сатановкий в передаче Соловьёва вроде бы выступал как приглашённый эксперт, Соловьёв в своём видео употребил слова "сотрудник" и "увольнение".

Андрей Нечаев

В дружных рядах российских пропагандонов неожиданный раскол на почве Израиля. Верный сподвижник Соловьева Сатановский "наехал" на российских дипломатов. [...] В итоге Помету пришлось извиняться и объявить об увольнении Сатановского. Последнее интересно еще тем, что увольнением было официально признано, что "эксперты" Соловьева несут хрень за деньги.

Фёдор Крашенинников

То есть, все эти блогеры, эксперты и так далее, вопящие и мычащие на канале Соловьева, тупо там работают. И если они мычат не то и не туда, то Карабас-Барабас выгоняет их из своего кукольного театра.

Антон Орех

Честно говоря, не думал, что соловьевские "гости" у него вообще в штате. Понятно, что эти люди круглые сутки в эфире торчат не бесплатно, но что вот прямо это их работа - не знал.

Сообщение об увольнении Сатановского не успокоило: в следующем выступлении он назвал Дмитрия Медведева "мелким слабеньким дерьмом" и предрёк возможный распад России.

Максим Мирович

Да что там у них происходит? Хотя надо признать, что Сатановский в последнее время точен в определениях.

Денис Казанский

В очередной раз подтвердилось, что пропагандисты РФ сами не верят в то, что говорят, и в реальности презирают руководство России.

Дмитрий Колезев

Бывший сотрудник Соловьева Евгений Сатановский от оскорблений Марии Захаровой и других сотрудников российского МИДа перешел к критике путинского руководства в целом и назвал Дмитрия Медведева примером «мелкого слабенького дерьма».



Феномен довольно интересный и «переобуванием» это не назовешь, потому что последнее подразумевает внезапную смену позицию при изменении конъюнктуры, например, политического вектора власти. А тут вектор не изменился, просто у Сатановского случился персональный конфликт ценностей (из-за ситуации в Израиле), и вчерашний провластный спикер стал быстро менять риторику. Любопытно, как будет реагировать на такое система — увидим ли мы, скажем, Сатановского в рядах иноагентов (он ведь явно попал под иностранное влияние государства Израиль)?

Станислав Белковский

Легендарный Е. Я. Сатановский, кажется, уверенно переходит на сторону американского империализма и укроевронацизма.



Он открыто заявляет, что:



- В. В. Путин хорошо умеет удерживать власть, но страной РФ управляет плохо;



- вопрос о распаде РФ реально встанет вскоре после 2030 (окончания следующего срока правления В. В. Путина);



- преемником В. В. Путина будет "маленькое слабенькое дерьмо" (с) типа Д. А. Медведева - оно и погубит РФ окончательно.



Ждём г-на Сатановского в Союзе иноАгентов?



Придётся ли В. Р. Соловьёву теперь извиняться перед гг. Путиным, Медведевым?

Фарида Курбангалеева

Пропагандист Сатановский проехался не только по «выпивающей шмаре» Захаровой, но и по Медведеву, назвав его «слабым маленьким дерьмом»



Дескать, любит фюрер оттенять себя подобными ничтожествами, чтобы на их фоне выглядеть позначительней.



«Сота» пишет, что Медведев крайне болезненно относится к выпадам, связанным с собственными размерами: еще в 2010 году в Омске к его приезду срочно демонтировали афишу детского представления «Ждём тебя, веселый гном».



Так что слабое маленькое дерьмо наверняка сейчас очень зло и жаждет мести.

Александр Невзоров

Еще крепче сцепились русские пропагандисты, еще сильнее трещат чубы и лбы.

Первый ход сделал сатановский, изнутри вспоров брюхо кремлевской пропаганды.

Он честно поведал о хроническом алкоголизме «генеральных проповедников» путинского режима.

Это не было секретом.

Более того, машу захарову можно понять: несчастная тетка, вынужденная ежедневно нести абсурдную и преступную ахинею - обречена жить под алкогольным наркозом.



Обозначив машеньку, как «спившуюся шмару», сатановский не успокоился и продолжил внутреннюю «резню», честно назвав димона медведева « мелким слабеньким дерьмом».

« Мелкое слабенькое дерьмо» - притихло и надулось. Оно вынашивает план мести и

«ужасный ответ». ( в том числе и «силовой»).



Самая вероятная причина «бунта сатановского» - дикий кремлевский антисемитизм и людоедская радость «ключевых фигур» режима от событий 7 октября.

Рискнет ли сатановский пойти дальше и сказать известную ему правду о сумасшествии диктатора?

Тяжелое состояние психики путина - не секрет и в самом кремле. О болезни «гаранта» в курсе все царедворцы. Но пока этот «сор из избы» публично вынести никто не решился.

По мнению некоторых блогеров Сатановский не занял принципиальную позицию в связи с конфликтом Израиля и Хамас, а просто использовал удобный случай, чтобы дистанцироваться от катящегося в пропасть путинского режима.

Василий Аленин

По существу Сатановский повторил оппозиционную критику, обмазав её оскорбительными словами. Что с ним случилось? Это предчувствие конца в пропагандистском деле, где Сатановский работал «экспертом»?



Так ведь недалеко и до «иностранного агента» дослужиться.

Виктор Охотин

Сатановский в отличие от Соловьева понимает, что у него была возможность спрыгнуть с этого поезда в никуда.

Воспользовался первым подходящим для этого поводом. Переждет в Израиле трудные времена и вернется в Россию уже как борец с павшим режимом.

Будет говорить, что он был непосредственно причастен к крушению диктаторской власти и в доказательство рассказывать эту историю.

Народ доверчивый и поверит. Ну, и правда, кто ещё из говорящих голов на федеральных каналах себе подобное позволил кроме него?

Анатолий Несмиян

Учитывая, что среди прочих «экспертов» соловьевской помойки Сатановский по интеллекту - просто Эверест по сравнению с Марианской впадиной, устроенный им скандал выглядит как вполне сознательный ход. Рискованный, конечно, в наших условиях сейчас риски вообще непросто считать.



Суть простая - пришло время соскакивать. Вовремя уйти - это даже не наука, а искусство, так как здесь играет роль нечто иррациональное, а не расчет. Дело движется к краху, а потому когда за всей этой братией придут приставы трибунала, важно не оказаться с ними в одном помещении. И даже более того - быть в роли гонимого и опального подальше от них.



А вся эта шушера будет потом на досуге, которого у них вдруг окажется избыточно много, изучать биографию Юлиуса Штрейхера. Ну, те, кто читать умеет, конечно. Не факт, что все.

Другие блогеры, наоборот, видят в этой истории признаки не близкого падения, а, наоборот, укрепления режима и окончательной утраты им человеческого облика.

Алексей Рощин

Невооруженным взглядом видно, что режим буквально стахановскими темпами... опрощается. Был, условно говоря, простым как сто рублей, сейчас - уже как три рубля. Скоро будет простым как 10 копеек.



И у этой примитивизации интересное следствие - в него перестают вписываться даже такие уродцы, как тот же В.Соловьев с его шарагой "экспертов". Даже ЭТИ становятся слишком сложны и "заумны". Как ни стараются Соловьевы - они деградируют чуть медленнее, чем "надо". Отстают. Не поспевают. Пора уже прямо и недвусмысленно передвигаться на четвереньках, по заветам предков, исконно-посконно - а эти всё еще на полусогнутых. Непорядок!



Забавная цитата из телеграм-канала Сергея Маркова, который, впрочем, такой же недовырожденец, и его тоже скоро так же "вычистят"... Он тоскует, понимая это, пытается выгадать еще немного доносами на таких же, как он, путинских пропагандистов. Вот пишет Марков про скандал с Сатановским:



"Такой скандал не последний в пуле Соловьёва. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают какова должна быть политика великой России. И смех и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это.

Но сейчас будут скандалы, потому что отношения России и с Израилем и с Арменией сейчас ухудшаются" (тг-канал Логика Маркова).



То есть прямой донос - мол, "у Соловьева слишком много армян и евреев среди "экспертов". "Этнический перекос". Кто там, кстати, "из армян"? Жаль, редко смотрю... Вспомнил только Марго Симоньян и Карена Шахназарова. Про него, правда, не пойму - или он из, наоборот, азербайджанцев?? Хотя азербайджанец - это ведь в логике примитива тоже этнический перекос? Глубоко копает Марков, видно, надеется проканать за истинного арийца...



В любом случае - основная претензия не в этом. Пришло время - уже и Соловьев недостаточно примитивен. ПОПРУТ ВСЕХ.



Мы еще, похоже, вспомним этих "интеллектуалов" - с тоской. "Были люди в наше время!"



"Никогда не может быть так плохо, чтобы не могло стать еще хуже" (с).