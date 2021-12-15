Рассказавший "Медузе" об убийстве фигурант дела "Сети" заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Полтавца, предполагаемого участника так называемой террористической организации "Сеть", запрещённой в России, по обвинению в убийстве двух человек. Одновременно с этим Полтавец объявлен в розыск.

Ранее следователи предъявили аналогичное обвинение ещё одному фигуранту дела "Сети" Максиму Иванкину, который в данный момент находится в заключении.

В феврале прошлого года издание "Медуза", признанное впоследствии российскими властями СМИ-"иностранным агентом", опубликовало расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале, который основан на рассказе находящегося в бегах Алексея Полтавца, говорилось о возможной причастности к преступлению уже осуждённых по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина. По факту публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в распространении непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно было отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети" и пыток, которым подвергались обвиняемые.

Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению категорически отрицали. Однако в октябре текущего года Иванкин подписал признание в убийстве. По данным "Новой газеты", он сделал это под пытками.

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