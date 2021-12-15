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Рассказавший "Медузе" об убийстве фигурант дела "Сети" заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Полтавца, предполагаемого участника так называемой террористической организации "Сеть", запрещённой в России, по обвинению в убийстве двух человек. Одновременно с этим Полтавец объявлен в розыск.

Ранее следователи предъявили аналогичное обвинение ещё одному фигуранту дела "Сети" Максиму Иванкину, который в данный момент находится в заключении.

В феврале прошлого года издание "Медуза", признанное впоследствии российскими властями СМИ-"иностранным агентом", опубликовало расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале, который основан на рассказе находящегося в бегах Алексея Полтавца, говорилось о возможной причастности к преступлению уже осуждённых по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина. По факту публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в распространении непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно было отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети" и пыток, которым подвергались обвиняемые.

Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению категорически отрицали. Однако в октябре текущего года Иванкин подписал признание в убийстве. По данным "Новой газеты", он сделал это под пытками.

  • Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
  • Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.
  • В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.

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