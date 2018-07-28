Пучдемон намерен продолжить борьбу за отделение Каталонии

Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию и заявил о намерении продолжить борьбу за отделение Каталонии. Об этом сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что после возвращения Пучдемон встретился в Брюсселе с действующим главой правительства Каталонии Кимом Торре, который специально для этого приехал из Испании.

С весны этого года Пучдемон находился под подпиской о невыезде в Германии. Однако на прошлой неделе Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест каталонского лидера.

Мадриду пришлось это сделать, поскольку германский суд разрешил экстрадировать Пучдемона только в связи с обвинениями в растрате государственных средств. Это ограничило возможности Испании, где Пучдемона также собирались судить по обвинению в мятеже.

Чтобы сохранить возможность провести процесс именно по этому делу, власти Испании аннулировали международный ордер на арест бывшего каталонского лидера, но не отказались от выдвинутых против него обвинений.

Карлес Пучдемон и его сторонники осенью прошлого года провели в Каталонии Референдум о независимости. Власти Испании признали его незаконным. Пучдемон после этого покинул страну и получил политическое убежище в Бельгии.